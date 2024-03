Giampaolo Amato, partito il processo con un’ora di ritardo: aula transennata

09:15

Amato entra in aula, processo iniziato con un'ora di ritardo

È entrato in un’aula gremita e senza manette, Giampaolo Amato, l’oculista di 65 anni accusato di avere ucciso con premeditazione la moglie Isabella Linsalata, 62 anni, e la suocera Giulia Tateo, 87, a ottobre 2021. La prima udienza del processo di primo grado, in dibattimento, per l’ex medico della Virtus pallacanestro è iniziata con oltre un’ora di ritardo.