Processo Amato, il medico in lacrime: “Sono un innocente, non ha fatto male a nessuno”. Attesa per la sentenza in diretta

Amato in lacrime: "Sono un innocente che si rivolge al giudice"

Piange, Giampaolo Amato, alle sue ultime dichiarazioni spontanee: “Sono un innocente che si rivolge al giudice. In vita mia non ho mai commesso reati né son stato violento e ho sempre rispettato la legge e il giramento di Ippocrate. Questa vicenda è una tragedia tra gente per bene, io e la mia famiglia. Mai avrei potuto o voluto fare del male a Isabella, la cui morte è la più grave delle perdite. Non capisco il motivo di tutto quello che mi sta succedendo, a me che non conosco odio, è un dolore immenso. Sono stato descritto come assassino, mostro, mentitore seriale, sono stato umiliato. Ma io ho solo detto la verità, che è una sola. Non ho commesso alcun crimine. Voglio solo riprendere la mia vita ed essere restituito ai miei cari. Ho sopportato abbastanza, pur con dignità".