Processo Amato, si riparte. Lunedì al via l’Appello. Perizie e accertamenti al centro della scena

Gabrielli

Per i giudici di primo grado, Giampaolo Amato uccise moglie e suocera non solo per il desiderio di vivere liberamente la relazione con l’amante più giovane e di ereditare il denaro delle sue vittime, ma per un insieme di "pressioni" ben più complesso. Un anno fa, l’oculista ed ex medico della Virtus basket di 65 anni è stato condannato all’ergastolo per avere ucciso la moglie Isabella Linsalata e la suocera Giulia Tateo, a 22 giorni di distanza l’una dall’altra nell’ottobre 2021, avvelenandole con un mix di farmaci ospedalieri, Midazolam (benzodiazepina) e Sevoflurano (anestetico).

E lunedì si apre il processo d’appello. I giudici della Corte d’Assise, motivando la sentenza di primo grado, avevano definito Amato "un freddo e spietato assassino" e parlato di "prove inconfutabili" pur in assenza di "una pistola fumante". Tutto il contrario secondo i nuovi difensori dell’imputato, gli avvocati Franco Coppi (già difensore di imputati eccellenti come Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi) e Valerio Spigarelli, ex presidente delle Camere Penali italiane.

Per Spigarelli, infatti, tra due giorni inizia "un processo sicuramente delicato e che passa, per noi, per un accertamento rigoroso della prova scientifica e medico-legale, accertamento che non c’è stato e che invece noi svolgeremo punto per punto – sostiene l’avvocato –. Tutti gli elementi che sposa la tesi dell’accusa sono assolutamente sbilanciati, non viene confutata la tesi della difesa", spiega, ma senza scendere nei dettagli, e specifica che ciò ha reso necessario un "accertamento tecnico-peritale terzo". E poi, c’è tutto il resto: "Non c’è un movente – incalza Spigarelli –, in primo grado sono state sposate tesi fantasiose. Gli accertamenti svolti sono tutt’altro che compatibili con il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio". E su Amato: "Difendiamo un innocente – dice Spigarelli –, un uomo che sta come può stare uno che si trova in custodia cautelare da tempo ma che si è sempre proclamato e continua a proclamarsi innocente. Vive tutto questo comprensibilmente con angoscia. Noi però ci aspettiamo una Corte serena".

Anna Maria Linsalata, sorella e figlia delle vittime, e Nicola Tateo, fratello di Giulia Tateo, sono parti civili nel processo tramite l’avvocato Maurizio Merlini. "La sentenza è motivata con grandissimo scrupolo, noi riteniamo che tutte le prove siano state esaminate e valutate", spiega Merlini. Ora, il caso "si ripropone con un passaggio ulteriore che però ha già un punto fermo, che è la sentenza di primo grado. Affronteremo questo nuovo passaggio davanti a un nuovo giudice, ma la tesi difensiva resta quella già nota". Per quanto riguarda lo stato d’animo della famiglia delle vittime, "è quella del primo grado: uno stato di grande sofferenza".

Le due vittime sono state trovate a letto senza vita, nei rispettivi appartamenti comunicanti, in circostanze identiche: apparentemente addormentate, sul fianco, con le coperte rimboccate e il resto delle lenzuola intonse, la finestra chiusa con la tapparella alzata a metà. Unico familiare in casa, nel suo appartamento-studio al piano di sotto, al momento dei decessi: Giampaolo Amato.

Adesso, un secondo capitolo di questa storia è ancora tutto da scrivere.