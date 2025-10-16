Processo Amato, nuova udienza: “Per l’ex medico i legami familiari erano catene, voleva liberarsene"

Bologna, 16 ottobre 2025 - Prosegue questa mattina il processo d'appello a carico di Giampaolo Amato, accusato di avere ucciso moglie e suocera. Presiede la Corte d'assise d'appello Domenico Stigliano.

Per i giudici di primo grado, Giampaolo Amato uccise moglie e suocera non solo per il desiderio di vivere liberamente la relazione con l’amante più giovane e di ereditare il denaro delle sue vittime, ma anche per un insieme di “pressioni” ben più complesse. E nel corso dell'udienza di oggi la tesi è stata ampiamente ribadita.

"I due omicidi collegati”

"È evidente che l'omicidio di Giulia Tateo è inscindibilmente collegato con quello di Isabella Linsalata e assieme a questo si inserisce all'interno di un progetto criminale più ampio con il quale l'imputato mirava a liberarsi, una volta per tutte, del 'peso' che gli causavano tali legami famigliari ormai ingombranti e vissuti come catene - ha dichiarato l'avvocato generale Ciro Cascone, nella requisitoria -. L'ex medico della Virtus basket è stato condannato in primo grado all'ergastolo per gli omicidi della moglie, la ginecologa Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo, in ipotesi di accusa commessi con mix di farmaci, Sevloflurano e Midazolam.

Il movente

Il movente sarebbe stato sia economico che sentimentale: Amato aveva infatti una relazione con un'altra donna, più giovane.

"Una ragionata analisi dei fatti sin qui accertati, valutati alla luce del comune denominatore costituito dall'uso del Midazolam e del Sevoflurano, consenta di rintracciare una logicità nell'agire dell'imputato, altrimenti sfuggente", ha aggiunto il rappresentante dell'accusa, condotta insieme alla pg Antonella Scandellari.