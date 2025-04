Processo appello Saman: chiesto l’ergastolo per i 5 imputati

Bologna, 7 aprile 2025 - Processo d'Appello per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 nelle campagne di Novellara (Reggio Emilia). La Procura generale, al termine della requisitoria, ha chiesto l’ergastolo per tutti i familiari di Saman. "Visse gli ultimi giorni della sua vita all'interno di una recita – le conclusioni della requisitoria della sostituta procuratrice generale Marzocchi –, nell'inganno ordito alle sue spalle, nella finzione di serenità e affetto che nasconde il programma di ucciderla. Per non pensare poi al fatto che il 3 maggio Saman sarebbe stata collocata in comunità, e se il caso avesse voluto che questo intervento avvenisse pochissimi giorni prima, si sarebbe salvata. È evidente – basta guardare il video in cui scherza con la madre in cortile – che Saman non avrebbe rinunciato alla sua famiglia, non avrebbe lasciato i suoi genitori e il fratello se le avessero consentito di vivere secondo i suoi legittimi desideri".

La Procura generale di Bologna chiede riforma sentenza di primo grado nei seguenti termini: ergastolo ai cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz (al momento a piede libero dopo l'assoluzione in primo grado) per tutti i delitti e le aggravanti contestati, senza attenuanti; la conferma della condanna all'ergastolo ai genitori di Saman, anche per premeditazione motivi abietti e futili; l'ergastolo allo zio Danish Hasnain e isolamento diurno di un anno per tutti gli imputati.

Concludendo la requisitoria nel processo d'appello la pg Silvia Marzocchi ha chiesto alla Corte una sentenza “che restituisca a Saman il ruolo di vittima di un'azione inumana e barbara, compiuta in esecuzione di una condanna a morte da parte di tutta la famiglia”.

La requisitoria della sostituta procuratrice generale Silvia Marzocchi, iniziata nell'udienza di venerdì scorso, è ripresa oggi pomeriggio. Secondo la Procura generale, Saman "è stata condannata a morte da tutta la famiglia" e nel video del 29 aprile (giorno precedente l'omicidio) c'è la prova della premeditazione. E oggi la requisitoria si è concentrata sulla figura del fratello di Saman, minorenne all'epoca dei fatti: "Ha visto uccidere la sorella sotto gli occhi impassibili dei genitori, viene costretto a una fuga da clandestino. E non solo. Tutti lo perseguitano, pretendano che copra le responsabilità degli uccisori. Qualunque cosa dica o faccia, le conseguenze sono pesantissime. Gli è stato chiesto di immolarsi".

E lui prima "ha cercato di sottrarsi, poi di dire quello che sapeva". E ribadisce che il fratello di Saman "non aveva nessun interesse a deporre contro i familiari".

L'arrivo del padre di Saman Abbas in tribunale per la ripresa del processo di Appello

E poi, la Pg è passata a dimostrare la premeditazione. Su cosa si fonda: "La buca scavata, prima di tutto - ha sottolineato la Procura generale -, atto preparatorio dello scavo della fossa, i tre il giorno prima l'omicidio stavano andando a scavare la buca". In secondo luogo, "gli sgrotti della fossa" e poi la programmazione del viaggio in Pakistan: "Prima del ritorno a casa di Saman il 20 aprile, non era nei piani il viaggio di entrambi i genitori. La famiglia sapeva che la ragazza era in contatto con l'assistente sociale e che i carabinieri potevano andare a chiedere informazioni, ma se non c'era più nessuno in casa..."

Quarto punto "che indica la premeditazione, il fatto che il viaggio fosse stato nascosto ai figli. Perché nasconderlo, se si va a trovare un parente malato?" E poi "il fratello di Saman alle 00.21 ha la foto di pin e della carta del padre". Quinto punto, il messaggio vocale della zia al nipote. Alle 23.06 del primo maggio gli chiede come sta e di non dire nulla: come mai sia la zia a dire al ragazzo cosa deve dire? Come fa a sapere di fatti di cui non dovrebbe sapere nulla? Non c'è nessuno dolore, è una comunicazione fredda, di un affare sbrigato". E, secondo la Procura generale, è la prova che se ne era parlato ampiamente in famiglia e c'era stata premeditazione.

Il giorno dopo l'omicidio, Hasnain informa con dei messaggi sua moglie del fatto che i genitori di Saman stanno "tornando in Pakistan per sempre" e aggiunge che "è stato fatto un lavoro solido". E "non ti so dire quanto sto tremando ora". La Pg ha sottolineato che la moglie "sapeva già dell'omicidio, senza che nessuno glie l'avesse raccontato". Al termine dell'ultima udienza, "abbiamo ascoltato in aula un vocale, in cui lei dice di averli sentiti dire che devono finire il lavoro, cioè devono ucciderla. E il tono lo abbiamo sentito tutti e abbiamo sentito anche il profondo sospiro per la grande angoscia della giovane" in quei momenti. "Come facciamo a dire che non c'è traccia di quel vocale, se il telefono della madre di Saman non è mai stato trovato?". Ma "di quali altre prove abbiamo bisogno? Ricordiamoci che è una ragazza che era scappata di casa, che voleva essere libera". Altro elemento della premeditazione, un dato logico: "Come si convince una madre a lasciare uccidere una figlia?". E poi, la messinscena del "finto litigio di quella sera". E ancora, continua Marzocchi, "nessuno chiede niente, perché è già scritto".

Anche oggi, come la volta scorsa, Nazia Shaheen ha rinunciato a comparire in aula. La madre e il padre di Saman, Shabbar Abbas, sono stati condannati all'ergastolo in primo grado per l'omicidio della figlia, mentre lo zio Danish Hasnain a 14 anni. In primo grado erano stati invece assolti i due cugini, Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz (nemmeno quest'ultimo era presente in aula oggi), e attualmente sono a piede libero.

A carico dei due cugini - assolti in primo grado - ci sono indizi gravi: le immagini del video visto (quando sarebbero andati a scavare la fossa), le due pale usate, le pale sono a casa dei due imputati, la perizia sulla deposizione della salma nella fossa ("servono almeno due persone") e la 'cura' con cui si è sepolta, le mani messe in un certo modo, un piede sopra l'altro. E poi c'è la loro fuga dopo il fatto: si allontanano senza avvisare il datore di lavoro in piena stagione lavorativa, hanno cercato di varcare la frontiera nascosti su un camion per tantissime ore senza acqua e senza luce. E c'è un selfie scattato da Ikram mentre sono un viaggio e tentano di valicare la frontiera. Ma non riescono. Senza documenti falsi, erano costretti a dare le loro generalità. A quel punto, non hanno altra scelta che cercare rifugio in Francia. È una vera e propria fuga concertata dall'inizio". E infine, ci sono le dichiarazioni del fratello di Saman: "Lui vede le facce dei due cugini", quella notte, la notte dell'omicidio.