Processo dottoressa no vax, mostrati in aula i video ‘incriminati’

Bologna, 7 ottobre 2025 – Mostrati in aula questa mattina i due video ‘incriminati’ realizzati dalla dottoressa bolognese Barbara Balanzoni. Prosegue il processo per minacce e diffamazione contro il medico, radiato dall’Ordine di Venezia per le sue posizioni durante il periodo Covid.

Nell’udienza di oggi davanti al giudice Fabio Cosentino (vpo Francesca Malengo), ha testimoniato (parte civile) Giovanni Leoni, vicepresidente FnomCeo (Federazione nazionale ordine medici chirurghi e odontoiatri) e presidente dell’Ordine dei Medici di Venezia. In aula c’erano anche diversi sostenitori della dottoressa no vax.

I video e le frasi

Balanzoni è finita a processo perché – come si è potuto ascoltare – ha offeso “la reputazione di Filippo Anelli”, dicendo: “Filippo Anelli e con lui i collusi”, “Allora dovete andare a fare in c…”, “Voi siete l’ignoranza fatta persona”, “Già mi chiedo come abbia fatto a superare la quinta elementare” e così via. Quanto alle minacce, “Testa di c… - diceva -, fai i conti con me e altri perché non te la faccio passare”.

L’udienza è stata rinviata al 4 novembre: in quell’occasione sarà sentita l’imputata.

Il fatto

Nel 2022 Balanzoni fu radiata dall’Ordine dei medici di Venezia per i toni con cui aveva espresso sui social le sue posizioni sulla gestione della pandemia da Covid e ora è a processo a Bologna per diffamazione e minacce: questi i reati contestati a Barbara Balanzoni, dottoressa bolognese. Un processo, questo, nato da una querela sporta nel marzo del 2022 da Filippo Anelli, presidente dell’Ordine dei medici di Bari e della Fnomceo (Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri). All’origine della denuncia c’erano quei due video, appunto, che erano stati pubblicati su YouTube a gennaio e febbraio 2022, e poi oscurati.

La testimonianza di Anelli

Filippo Anelli in una delle passate udienze (ad aprile) a Bologna aveva testimoniato. I due video, nei quali Balanzoni utilizzava espressioni ingiuriose come “testa di c...”, vertevano sull’obbligo vaccinale per i medici e la sospensione dei dottori non vaccinati. Rivendicando la correttezza dell’operato della Federazione, Anelli ha affermato di aver provato un profondo disagio e di essere stato costretto a cambiare abitudini e chiedere aiuto alla polizia per il clima di odio contro gli Ordini che si era scatenato in quel periodo.

La teoria della difesa

Il difensore dell’imputata Mauro Sandri, secondo cui Anelli non avrebbe fornito "chiare precisazioni su quali sarebbero le frasi diffamatorie e minacciose che gli sarebbero state rivolte", sostiene invece che la Fnomceo abbia violato la legge e che la sua assistita abbia solo esercitato il suo diritto di critica: "Questo è il processo alla illegittimità della vaccinazione come è stata imposta dagli Ordini contro la legge, questa la nostra tesi".

Fuori dall’aula, ad aprile, anche un ’presidio’ di una trentina di persone di area no vax, solidali con Balanzoni. "Era giunto il momento di affrontare questa cosa per chiarire a livello giudiziario – aveva detto Balanzoni -. Io ho dovuto perdere la mia vita, il mio lavoro (sono stata sospesa, radiata e ho perso la copertura assicurativa) e ho dovuto cambiare città e regione".