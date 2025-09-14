Processo ’Mondo sepolto’. Assoluzioni e pene ridotte

L’ultimo filone d’indagine ‘Mondo Sepolto’, che puntava a ‘scardinare’ il racket delle pompe funebri in città, si è conclusa in Appello con assoluzioni e pene molto ridimensionate per gli ultimi quattro imputati. Alla sbarra, Mario Bauccio, Nunzio Casiero, Sabrina Guerzoni, Cesare Pepe e la società ‘Ditta Grandi Mario Srl’, che in primo grado avevano scelto tutti il rito abbreviato, celebrato dal giudice Grazia Nart. Il principale imputato, Cesare Pepe, amministratore della ditta ‘Grandi Mario Srl’, difeso dal professor Tommaso Guerini e dall’avvocato Giulio Alberto Bonifazi, era originariamente accusato di associazione per delinquere, una contestazione dalla quale era stato assolto già in primo grado, e false comunicazioni sociali, fatto per il quale era stato condannato, riconosciuta l’ipotesi del falso ‘di lieve entità’, a un anno di reclusione. In appello i giudici del Collegio (De Simone, presidente e relatore, Castore e Cividali) lo hanno assolto perché il fatto non costituisce reato. L’assoluzione con formula piena di Pepe ha determinato anche il pieno proscioglimento della ditta ‘Grandi Mario’. Stessa sentenza per Sabrina Guerzoni, contabile della ‘Golfieri’, difesa dall’avvocato Giulio Basagni, condannata in primo grado per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici a un anno di reclusione. Bauccio, che aveva avuto un anno e 10 mesi di reclusione per tre episodi di corruzione, ha visto accolto parzialmente dai giudici l’appello, proposto dall’avvocato Francesca Tugnoli, rideterminando la pena a un anno, 2 mesi e 20 giorni. Casiero è uscito dal processo mediante il concordato sulla pena.

Estremamente soddisfatti i difensori degli imputati."Lontano dal clamore mediatico – ha detto il professor Guerini –,l’appello ha ristabilito la verità dei fatti, scagionando definitivamente Pepe. Siamo pienamente soddisfatti di questo risultato, che riguarda anche la ditta Grandi Mario, riconosciuta del tutto estranea al ’sistema’ del cosiddetto ‘Mondo Sepolto’, ottenuto anche grazie alla meticolosa analisi dei flussi finanziari realizzata dal dottor Marcello Tarabusi". Soddisfatto anche l’avvocato Basagni "per questa assoluzione, anche a fronte del risalto mediatico che, allora, ebbe la vicenda, per cui tutti i maggiori operatori del settore sembrarono a vario titolo compartecipi di un sistema illecito di accaparramento dei servizi funebri. Tuttavia, già in primo grado il gup dichiarò la mia assistita Golfieri Srl e, con lei, anche tutti i suoi dipendenti, totalmente estranea al sistema corruttivo contestato che, addirittura, aveva formalmente osteggiato; solo una dipendente era stata condannata, ma per un reato tributario, e, ieri, la Corte d’Appello l’ha assolta anche da quell’ultima imputazione con formula piena".

n. t.