Processo Stefani, alta tensione in aula. Lo psichiatra: "Dopo l’omicidio, Gualandi era depresso e pensava al suicidio"

Bologna, 9 ottobre 2025 - Ripreso questa mattina il processo di primo grado a carico di Giampiero Gualandi, davanti alla Corte d’assise di Bologna, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, pm Lucia Russo. Parla lo psichiatra Vittorio Laviola, come consulente della difesa, in questa nuova udienza del procedimento per l’omicidio di Sofia Stefani, 33 anni, ex vigilessa, uccisa il 16 maggio 2024. Il processo è ormai alle battute finali.

Per la morte della ragazza è sotto accusa Gualandi, il 63enne ex comandante della Polizia locale di Anzola dell’Emilia, accusato dell’omicidio volontario, aggravato dal legame affettivo con la vittima e dai futili motivi. L'imputato è assistito dagli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli.

La tesi dello psichiatra

"Ho esaminato entrambe le cartelle cliniche - spiega Laviola -, documenti del centro di salute mentale, del pronto soccorso, la cartella clinica della prima carcerazione (di Gualandi) nel 2024". E ha svolto un colloquio con Gualandi a fine giugno scorso. "Svolto con lui il test più conosciuto, validato in ambito clinico e forense" e quello che "ho potuto ricostruire che Gualandi è stato in carico al Csm dal 2016 per una forma depressiva", ricorda "situazioni di stress per vicende personali, come il mobbing. I sintomi sono riconducibili ad ansia, dovuta soprattutto da una condizione di incertezza che si viene a creare dentro di noi". In risposta a una domanda dell'avvocato Benenati, fa la distinzione tra psicosi (perdita del contatto con la realtà) e nevrosi (condizione di disagio più o meno grave, in cui la persona sa di stare male) e in un passaggio si fa riferimento ai messaggi tra Gualandi e Stefani.

L'avvocato Benenati: "Dopo il 16 maggio, il quadro clinico è mutato". Laviola: "C'è stato un evento traumatico, si riscontra il disturbo da stress post-traumatico con pensieri suicidiari. Seguirà poi un periodo di adattamento, invece, alla vita detentiva della Dozza". E Laviola sottolinea che "l'amnesia è un sintomo tipico del disturbo post-traumatico". Non era violento. "Non ci sono elementi che fanno pensare a condotte violente".

Nel maggio del 2024, chiede Benenati, nel periodo che precede l'omicidio, sulla base degli elementi che ha potuto visionare, ha riscontrato un discontrollo o un disequilibrio? "No - risponde Laviola - l'unico elemento che emerge è la tendenza a essere un leader".

La diagnosi su Stefani

Per quanto riguarda Stefani, Laviola conferma la diagnosi del disturbo bipolare a fasi alterne. "Il primo criterio" per definire "il disturbo borderline è il tentativo disperato di evitare e scongiurare abbandoni, una cronica sensazione di vuoto, un'immagine del sé non definita non integrata, e la relazione con l'altro o idealizzata o svalutata, passando quindi dal tutto al niente - spiega Laviola -. Ci sono situazioni che portano anche al ricovero per il disturbo borderline".

Riguardo la possibilità dei gesti auto-lesivi, "un tratto distintivo dei border - dice Laviola - è che si mettono in pericolo". L'avvocato Benenati chiede se ci sono anche comportamenti etero-lesivi", il disturbo "si manifesta anche con rabbia verso i propri partner". Questi inneschi possono accadere per abbandoni, "siano essi reali o immaginati".

Emerge che Sofia "aveva difficoltà a controllare le emozioni, non seguiva un regime di trattamento efficace". Per trattare il disturbo borderline, spiega, non si procede per prima cosa con i farmaci, ma "con la psicoterapia". Notati dei miglioramenti "solo transitori" in Sofia. Era stato usato un farmaco stabilizzatore dell'umore", ma Stefani era "assolutamente incostante" nel seguire la terapia.

Laviola cita il colloquio della psichiatra del carcere con Gualandi il giorno successivo all'omicidio: "Rileva anestesia affettiva, esplosioni di pianto, ipersensibilità ambientale, pensieri suicidiari e depressivi".

Lite in aula

Scintille tra accusa e difesa nel contro esame del teste, al punto che il presidente della Corte Liccardo deve richiamare tutti invitando ad avere attenzione al vocabolario e ai sentimenti delle persone in aula.

Nelle ultime due udienze si era svolto l'esame dell'imputato, che aveva chiesto perdono ai genitori di Sofia, sempre presenti in aula a ogni udienza.

Tema sessuale

Torna fuori il tema sessuale tra Gualandi e Stefani, con il pm Russo che chiede se il consulente psichiatrico è a conoscenza del contratto di sottomissione sessuale elaborato da Gualandi per Stefani e dei link di siti di sesso violento, "il termine tecnico è sadomaso", che lui inviava a Sofia, "accompagnati dai messaggi degradanti" rivolti alla ragazza, dice il pm. Che domanda inoltre al consulente della difesa se ha indagato il rapporto tra Gualandi e la menzogna.

Bagarre in aula

Numerose le interruzioni degli avvocati difensori per le opposizioni, e chiedono anche che il "contro esame non si trasformi in una discussione". I toni sono molto accesi in aula tra accusa e difesa, la tensione alle stelle in aula. Con i difensori che accusano il pm di "fare del vittimismo".

Gli episodi violenti

Il pm continua ponendo la questione degli episodi di aggressione sia da parte di Stefani verso altri sia subìti da Stefani, contestando che il consulente parli di "predisposizione violenta della vittima". Focus sul diario della vittima che era contenuto nel suo telefono, il cui contenuto questa mattina viene citato dal pm a più riprese. Gualandi ogni tanto si consulta con i suoi avvocati, mentre i genitori di Sofia seguono attenti come sempre ogni parola del processo.