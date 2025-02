Processo Stefani e proteste, i familiari della vigilessa: “Proveremo che è femminicidio”

Bologna, 20 febbraio 2025 – “Proveremo che quello di Sofia Stefani è stato un femminicidio”. Gli avvocati Andrea Speranzoni e Lisa Baravelli, che nel processo a carico di Giampiero Gualandi per l’omicidio dell’ex vigilessa di 33 anni rappresentano i genitori e il fidanzato della vittima, intervengono dopo le polemiche scoppiate negli ultimi giorni per l’esclusione di cinque tra associazioni e centri antiviolenza dalle parti civili. Gualandi, 63enne ex comandante della polizia locale di Anzola, è accusato dell’omicidio volontario, aggravato dal legame affettivo con la vittima e dai futili motivi, della donna, con cui aveva una relazione extraconiugale. Fu uccisa il 16 maggio 2024 da un colpo al volto partito dalla pistola di ordinanza di Gualandi, nel Comando di Anzola. Lui ha sempre sostenuto che il colpo partì per caso, ma per la Procura è omicidio volontario.

Motivando l’esclusione dalle parti civili dei centri antiviolenza, il presidente della Corte, Pasquale Liccardo, ha detto che le condotte contestate a Gualandi “non permettono, allo stato degli atti, la riconduzione del fatto alla definizione di femminicidio”, perché “manca qualsiasi riferimento alla lesione della sfera di autodeterminazione della donna, ad atti di maltrattamento, discriminazione e prevaricazione o ad atti tipici della violenza di genere”. Speranzoni e Baravelli si dicono convinti che “sia possibile nel corso del processo poter provare che l’omicidio rientri nella configurazione di femminicidio”. I familiari della vittima dicono però di voler prendere le distanze da questa polemica: “Il 17 marzo inizierà l’istruttoria – spiegano i legali –, saremo impegnati a perseguire l’ottenimento della piena giustizia che Sofia e i suoi congiunti meritano”.

Interviene anche il Direttivo della Camera penale Franco Bricola di Bologna, esprimendo “estremo rammarico e stupore” per le esternazioni che “denotano dispregio dei più basilari principi del processo penale”, rilasciate dal Coordinamento dei Centri, che ha definito “inquietante e molto preoccupante per lo stato della giustizia a Bologna e in Italia”, oltre che “incomprensibile”, la decisione della Corte di escludere le associazioni che si occupano di violenza di genere. La Camera penale dice “che l’ordinanza, rigorosamente e compiutamente motivata”, è “ineccepibile sotto il profilo giuridico” e “non emergono “gli elementi legati alla violenza di genere tout court”. Detto ciò, “siamo i primi a rilevare che la violenza sulle donne sia un fenomeno gravissimo e drammatico che merita di esser contrastato con ogni forza, ma senza che ciò passi per la critica aprioristica delle decisioni di un organo giudicante sulla base di argomentazioni che nulla hanno a che vedere con i principi del diritto”.