Procura generale, Musti: "Sotto organico È stato un anno duro"

"È stato un anno molto faticoso: fino al 25 novembre, dal 30 dicembre scorso, abbiamo lavorato con cinque magistrati su 13 previsti in organico. È uno dei distretti più importanti d’Italia, controlla dieci procure. Un distretto ricco di procure, e di criminalità: organizzata, mafiosa, economica, di terrorismo. Ma in cinque abbiamo fatto il nostro dovere nel migliore dei modi, senza scuse". Fa il bilancio dell’anno appena trascorso Lucia Musti, procuratore generale reggente. "Ringrazio i colleghi Nicola Proto, Massimiliano Rossi, Stefano Orsi e Antonella Scandellari. Il Csm ha accolto il nostro grido di dolore e ha pubblicato quattro posti per sostituti: sono già qui Silvia Marzocchi, ex procuratore per i Minori e Antonietta Di Taranto, a gennaio arriveranno Licia Scagliarini e Silvio De Luca. Poi resteranno due posti vacanti più il procuratore generale e l’avvocato generale".

Nel 2022, oltre alla sentenza di primo grado nel processo a Paolo Bellini per la Strage del 2 agosto, seguito dalla Procura generale che ha avocato il fascicolo, "c’è stato il passaggio in giudicato di ‘Aemilia’ con 87 ordini di esecuzione emessi in 24 ore e perciò voglio ringraziare tutto il personale amministrativo – ancora Musti –. Poi la condanna in appello della prima tranche di ‘Grimilde’, sempre a Reggio Emilia. Non dimentichiamo i processi sui femminicidi e per reati inerenti al Codice rosso, seguiti con attenzione e rapidità".

Tornando alla strage in stazione, ad aprile comincerà il processo d’appello all’ex Nar Gilberto Cavallini, condannato all’ergastolo a gennaio 2020, ed "è quasi impossibile venga riunito con quello di Bellini. La motivazione della sentenza dell’ergastolo per quest’ultimo è attesa per i primi mesi del 2023: difficilmente ci saranno i tempi tecnici per unire i procedimenti. Ma puntiamo a fissarlo comunque entro fine anno".