Prodi saluta I’amata Flavia "Io e te uniti fra terra e cielo" Il vecchio Ulivo si stringe al Prof

Bologna e il centrosinistra abbracciano Romano Prodi nel difficile giorno dell’ultimo saluto alla moglie Flavia Franzoni, morta martedì a seguito di un malore improvviso. La chiesa di San Giovanni in Monte – la parrocchia dei Prodi –, nel cuore della città, è gremita di gente. Prendono posto volti noti della politica vecchia e nuova (c’è molto Ulivo d’annata, ex ministri dei governi Prodi), imprenditori, banchieri, personalità della cultura e artisti (fra cui Gianni Morandi, il cantante preferito di Flavia), autorità. E tanta, tanta gente comune. In chiesa, in primo banco, per il governo ci sono Anna Maria Bernini e Galeazzo Bignami. Poi il sindaco Matteo Lepore e la segretaria dem Elly Schlein, che trattiene a stento le lacrime. E gli ex premier Mario Monti e Mario Draghi; il governatore Stefano Bonaccini. Prodi ha una parola per tutti. Ma con Draghi l’abbraccio si prolunga, seguito da una carezza affettuosa.

Al termine della funzione, celebrata dal cardinale Matteo Zuppi, a capo dei vescovi italiani, Prodi ricorda la moglie Flavia con un’orazione funebre carica di tenerezza. Racconta un amore "che ha saputo tenere insieme cielo e terra", un rapporto in cui "abbiamo sempre condiviso tutto". "Ho visto Flavia sorridermi l’ultima volta sul sentiero per Assisi, sono stati giorni di pura felicità – ricorda il Professore –. Siamo stati 54 anni sempre insieme. In tanti momenti di gioia e anche nel dolore, nella salute e nella malattia, come dice la preghiera in tutti i giorni della nostra vita". Prodi aggiunge "altri due anni di corteggiamento, anche un po’ di più. Mai mi sono pentito di avere tanto insistito".

E poi c’è il ricordo di Flavia "pilastro della nostra famiglia", che ha cresciuto i figli Giorgio e Antonio "con un dialogo condotto con dolcezza e severità". Flavia "presenza intellettuale discreta e raffinata, all’avanguardia". Che "a me ha sacrificato la sua carriera, ma non ha rinunciato al suo continuo studio, al suo continuo approfondimento della conoscenza del welfare". Zuppi si rivolge a Prodi con le parole del Papa, morbide come una carezza. Un invito a "continuare a testimoniare la bellezza del vincolo che vi ha tenuto insieme. Mano nella mano fino all’ultima passeggiata insieme". Nonostante le tantissime personalità presenti, la cerimonia ha mantenuto un tono sobrio e famigliare. Sul sagrato, decine di sedie per permettere ai tanti rimasti fuori di seguire il funerale.

Prodi si scusa per la sistemazione non comoda per tutti: "Le istituzioni cittadine e religiose ci hanno offerto alternative più spaziose – spiega –, ma Flavia avrebbe preferito qui, dove abbiamo sempre pregato insieme". Prodi racconta un aneddoto di qualche giorno fa, riferito all’amata piazza dietro casa, meta di infinite passeggiate con la moglie. "Alla vigilia della partenza per l’Umbria, io e Flavia ci siamo chiesti se dal Paradiso si possa vedere piazza Santo Stefano. Io credo proprio di sì".