Prodotti non sicuri: 54mila oggetti sequestrati dalla finanza a Bologna

Bologna, 16 agosto 2023 – Prodotti in vendita non sicuri, perché non conformi alla normativa europea: la Guardia di Finanza ha fatto due blitz in un negozio di cinesi a Croce Coperta e nel mercato della Montagnola, sequestrando in tutto più di 54mila articoli.

Il primo esercizio commerciale vende prodotti per la casa: tra gli altri oggetti in vendita, le fiamme gialle hanno trovato apparecchi elettrici privi dei requisiti di Legge. In Montagnola, invece, sono stati controllati i banchi di due commerciati di nazionalità pakistana ed equadoregna, rilevando numerose violazioni alla normativa prevista dal Codice del Consumo, che stabilisce gli obblighi e i divieti previsti in materia di sicurezza dei prodotti commercializzati nei confronti dei consumatori finali.

Le operazioni svolte hanno consentito di sottoporre a sequestro complessivamente oltre 540.000 articoli vari "non sicuri" per i consumatori. Inoltre, sono stati sequestrati 64 apparecchi elettrici, prevalentemente piccoli elettrodomestici da cucina, sprovvisti di marchio CE e relativi certificati di conformità. Gli esercizi commerciali in questione sono stati segnalati alle autorità competenti: le multe per i commercianti posso sono superare i 25mila euro a testa.