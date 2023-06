Produrre energia pulita Illumia, parco fotovoltaico e nuovo piano industriale

Un parco fotovoltaico sul tetto di Illumia. E-Wide, la società di servizi energetici del Gruppo Tremagi, ha completato l’installazione di un impianto per l’autoproduzione di energia elettrica, collocato appunto sopra al tetto del quartier generale di Illumia.

Il parco, completato alcune settimane fa, copre una superficie di oltre 550 metri quadrati, ha una potenza pari a 100 kilowatt picco (Kwp) e una produzione annua di oltre 113 megawatt-ora (Mwh). Il progetto consentirà un abbattimento delle emissioni di anidride carbonica di circa 100 tonnellate all’anno. E-Wide è la società ’Esco’ costituita all’inizio del 2021 come risposta del Gruppo Tremagi, holding di Illumia, alle sfide sempre più attuali legate ai temi dell’efficientamento energetico e dell’integrazione con le fonti rinnovabili. Per Illumia saranno molteplici i vantaggi del progetto: contenimento della spesa energetica, riduzione del rischio tecnologico che rimane a carico della ’Esco, sostenibilità finanziaria, gestione del rischio prezzo.

Per il progetto, E-Wide ha coinvolto il fornitore SistemiFotovoltaici.com, che ha contribuito a posare oltre 250 pannelli solari sul tetto.

"L’integrazione fra efficienza energetica e fonti rinnovabili è la nostra missione – dice Matteo Carassiti, Ceo di E-Wide –. A tutti è chiesto di ripensare i comportamenti di consumo e innovare le modalità di produzione dell’energia. Un chiaro esempio di questo cambiamento è rappresentato dalle Comunità energetiche rinnovabili (Cer). E-Wide, grazie anche all’impulso dato dalla Regione Emilia-Romagna, seguirà la realizzazione di diverse Cer sul territorio".

Dell’energia prodotta, pari a 113.119 kilowatt-ora, solo 74.624 saranno destinati all’autoconsumo. Il resto sarà destinata alla cessione in rete. Durante la presentazione del parco fotovoltaico, infatti, il presidente di Illumia Marco Bernardi ha annunciato l’ingresso nel mondo della produzione e ha presentato il piano industriale a 5 anni. Il piano prevede una ’pipeline’ di 100 mw progetti rinnovabili fra nuova generazione e progetti a sostegno delle comunità energetiche e autoconsumo che possa portare a una capacità produttiva per soddisfare la nuova domanda interna.

"Questo impianto sul tetto del nostro head quarter – spiega Bernardi – è un piccolo passo rispetto agli obiettivi ambiziosi che ci siamo dati, ma ha un grande valore simbolico, perché è come la prima pietra di una grande costruzione. Attualmente il nostro mercato captive è composto da più di 500mila clienti, che pensiamo di raddoppiare nel prossimo futuro. È una delle lezioni dello shock energetico del 2022: gli operatori come noi hanno iniziato a pensare ad alternative per approvvigionarsi sul mercato. Per noi è una svolta strategica: la crisi ha suggerito una maggiore autosufficienza in termini di produzione interna e una minore dipendenza dal mercato".