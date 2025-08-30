Prof e ‘disturbatore’. Il blitz in università . Interviene la polizia

Si era accreditato per partecipare al convegno, ma non era tra i relatori. E dopo aver posto una prima domanda, ha iniziato a molestare i docenti e ospiti presenti, pretendendo di tenere lui un comizio. Il tutto, fino all’arrivo della polizia, che ha accompagnato fuori dalle aule di viale Filopanti e poi in Questura il professore belga.

L’uomo, Jonas Lang, è noto nell’ambiente accademico internazionale per essere un ‘disturbatore seriale’ di convegni ed eventi universitari: sui suoi profili social si racconta come youtuber, ricercatore indipendente con un passato di docente all’università di Gent. E dice anche di aver avuto problemi con il lavoro e con la giustizia a causa delle sue "numerose segnalazioni di illeciti". Al di là del curriculum, resta la cronaca.

Mercoledì, nelle aule di viale Filopanti, era in programma uno dei convegni della diciottesima Conferenza Pan-Europea sulle Relazioni Internazionali, ospitata dal dipartimento di Scienze politiche e a cura dell’Eisa. Il professor Lang si era accreditato regolarmente per partecipare all’incontro, ma quando è arrivato il momento delle domande, ha preso la parola, pretendendo di parlare a ruota libera e con atteggiamenti descritti dai presenti come molesti e provocatori. Le richieste di relatori e pubblico di lasciare proseguire i lavori non sono bastate a placarlo: l’uomo ha continuato per tutto il tempo a interrompere la sessione, tanto che alla fine gli organizzatori hanno deciso di chiamare la polizia. In viale Filopanti è arrivata prima una pattuglia delle Volanti e poi anche la Digos che ha accompagnato il professore in Questura, dove è stato identificato e fotosegnalato. Qualora l’università decida di fare denuncia, il professore potrebbe rispondere di molestia alle persone.

Le due ore passate negli uffici di via degli Agresti non hanno comunque demoralizzato Lang, che oltre ad aver documentato, con tanto di foto postata su Instagram, l’esperienza con la polizia italiana, è tornato anche ieri a prendere parte al convegno. E anche questa volta ha raccontato l’esperienza sui social. Scrivendo lui stesso di aver interrotto più volte gli interventi dei relatori con le sue domande (zero like a tutti i post). Questa volta, non è stata chiamata la polizia, ma i lavori sono stati comunque interrotti prima del tempo a causa della sua condotta.