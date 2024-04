Prof in malattia, studenti senza ginnastica

Per i ragazzi della scuola media di Lagaro le ore di educazione fisica sono diventate un problema. All’origine di tutto ci sono le assenze per malattia di un docente precario, attivo sui plessi di San Benedetto e Lagaro, che, da quanto si sa, è stato presente a circa il 50% delle lezioni totali. Le ripetute assenze sono state notate dalle famiglie dei ragazzi che, in alcuni casi, hanno reagito con disappunto e preoccupazione, protestando con la dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Castiglione San Benedetto e Camugnano.

Nel caso della prima media di Lagaro alcuni genitori avrebbero deciso, per protesta, di non iscrivere i propri figli ai giochi i giochi della montagna di Gaggio Montano in programma per il giorno 11 maggio e ai giochi della gioventù che si svolgeranno a San Benedetto il prossimo 16 maggio. Lo scopo della mancata partecipazione sarebbe evitare ai ragazzi le frustrazioni di un’attività svolta a singhiozzo durante l’anno e mandare un messaggio chiaro all’istituzione scolastica. A rendere particolarmente intricata la vicenda è proprio la tipologia stessa dei certificati presentati dall’insegnante: i periodi di malattia sono molti e di breve durata, così da rendere impossibile l’ingaggio temporaneo di un supplente.

La dirigenza della scuola al momento tace, trovandosi evidentemente nell’impossibilità di dare una risposta alle famiglie in tempi brevi. Giovedì scorso, all’esterno della scuola di Lagaro, qualcuno tra i genitori avrebbe esposto un cartello che rivendica il diritto degli studenti all’attività motoria, prontamente rimosso per evitare il dilagare della polemica.

A chiedere che gli studenti di Lagaro possano svolgere regolarmente l’attività motoria è anche la consigliera regionale Marta Evangelisti (Fratelli d’Italia), con un’interrogazione in cui sollecita, in proposito, anche l’intervento dell’Ufficio scolastico regionale. "Mi è stato segnalato – ha spiegato la consigliera – che i ragazzi non svolgono l’ora di attività motoria perché mancherebbero gli insegnanti. Ciò comporta la mancata preparazione in una disciplina obbligatoria e preclude la partecipazione dell’istituto scolastico di Lagaro a eventi sportivi previsti per gli studenti. L’insegnamento dell’educazione motoria a scuola è di fondamentale importanza, tanto che, recentemente, è stata inserita nella scuola primaria con insegnanti specializzati e per due ore settimanali".

