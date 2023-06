Professoressa minacciata a Bologna, si valutano misure di protezione

Bologna, 26 giugno 2023 – Prefettura, occhi puntati sul caso della prof minacciata. “Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si riunirà domani mattina a – spiegano da palazzo Caprara - si occuperà delle minacce ricevute da Francesca Rescigno”

La professoressa di Scienze Politiche all'Alma Mater, martedì scorso ha ricevuto una busta con dentro una zampa di animale, probabilmente un coniglio o una volpe, con la scritta “ora vattene dal dipartimento, puoi farti male”.

Quanto basta per far progettare alla Prefettura un incontro presieduto da Attilio Visconti. I tavolo esaminerà la posizione della docente per un approfondimento dell'episodio e della natura delle minacce ricevute, e anche per valutare le possibili iniziative da adottarsi ai fini della tutela dell'incolumità personale della docente.

Accanto alla sua attività didattica, Rescigno è da tempo impegnata per i diritti della comunità Lgbt, delle donne e degli animali. "Ritengo - aveva detto la professoressa - che possa essere collegato al concorso per professore ordinario di diritto pubblico comparato a cui ho partecipato, i cui risultati sono arrivati venerdì. Il sospetto è che il mittente sia interno al dipartimento”.

Non è la prima volta che la professoressa riceve minacce. "Una volta - dice - dopo aver tenuto un convegno sulla laicità mi avevano lasciato delle pagine della Bibbia nella stessa buchetta”.