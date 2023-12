Prof picchiato a scuola. Linea dura del ministro: "Lavori socialmente utili per i giovani violenti"

"Sono a conoscenza del caso di Carpi ed esprimo vicinanza al docente". Dopo il brutale pestaggio del professore che tentava di difendere uno studente da un gruppo di bulli scatenati, scende in campo il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: "È un fatto grave, che non deve più accadere. Serve massima severità contro comportamenti come questi, ecco perché auspico un percorso rapido per il disegno di legge per dare più peso al voto in condotta e che prevede anche i lavori socialmente utili, per imparare a stare in società. È una questione oltre che di educazione, di civiltà. Saremo a fianco dei docenti ed eventualmente pronti, in casi simili, anche a proporre azioni per il risarcimento dei danni d’immagine attraverso l’Avvocatura di Stato".

La spedizione punitiva, "vigliacca e violenta", com’è stata definita, si è verificata mercoledì mattina ai danni di un alunno nel cortile dell’istituto Vallauri di Carpi, nel Modenese, al termine della ricreazione. A farne le spese sono stati lo studente, ma soprattutto il docente Vincenzo Giordano, che per sottrarre il giovane al linciaggio, è stato colpito con un pugno in pieno volto che gli ha causato la rottura del setto nasale con prognosi di 30 giorni (e se non avesse avuto gli occhiali avrebbe corso il rischio di perdere l’occhio destro).

Gli aggressori sono studenti di altri istituti superiori di Carpi ma anche del Reggiano, tra i 15 e i 17 anni, entrati nell’istituto con il volto coperto da passamontagna e sciarpe e muniti di coltellini e tirapugni. La dirigente scolastica del Vallauri, Silvia De Vitis, non si è fatta intimidire e ha deciso di trasformare l’episodio in un insegnamento di legalità per tutti: "Abbiamo deciso di dare un forte segnale per rivendicare il diritto allo studio e alla non violenza nelle scuole". ‘Sì alla comunità educante, no alla violenza’, lo slogan scelto per la manifestazione promossa dal Vallauri per domani alle 9.50 davanti alla scuola, manifestazione cui sono state invitate anche le altre scuole.

I dirigenti degli altri istituti superiori hanno manifestato solidarietà per quanto accaduto: "Attendiamo la formalizzazione dei nomi – affermano Alda Barbi, del liceo Fanti, e Marcello Miselli, del Da Vinci – e poi si valuterà il da farsi. Ci sono procedure da seguire e organi collegiali da interpellare, ma ribadiamo il concetto dell’importanza della prevenzione e del lavorare sull’educazione dei nostri ragazzi".

"Il modo con cui il Vallauri ha saputo reagire all’aggressione subita – sottolinea Claudio Riso, segretario del sindacato scuola FLC e CGIL Modena – dimostra come l’istituto possieda gli anticorpi necessari, e rappresenta il più degno esempio di una vera e propria comunità educante. Ossia, un soggetto che non si chiude in se stesso, arroccandosi sulla difensiva, ma che sa ‘sfruttare’ questi brutti episodi per rafforzarsi, rinnovando il patto con il territorio. Purtroppo – continua Riso – non è casuale che questi eventi accadano soprattutto in certi contesti: alcune scuole hanno uno spiccato ruolo sociale dedito all’antidispersione dei ragazzi. Gli istituti professionali a volte sono più svantaggiati perché fanno tanto con poche risorse, ci sono elevate percentuali di docenti precari e gli insegnanti svolgono anche un ruolo di tutor, a fronte di un’utenza non sempre semplice".