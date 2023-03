Prof di Bologna suicida: era stato sospeso per le chat con un’alunna

Il prof era stato sospeso per le chat con una studentessa

Bologna, 16 marzo 2023 – Era stato informato dalla preside dell’istituto in cui lavorava da 15 anni della sospensione cautelare a causa di comportamenti "inappropriati" tenuti con una studentessa di 12 anni e per cui era anche in corso una indagine della Procura di Ferrara. E il professore, 49 anni, non ha retto all’onta: è andato nel cimitero dello stesso paese in cui lavorava e si è impiccato. La vittima, a quanto si apprende, era da tempo affetta da depressione, come noto a chi lo conosceva e pare anche in ambito lavorativo; era residente in provincia di Ferrara. Insegnava in una scuola media della provincia bolognese e in tanti anni mai aveva avuto un problema, mai aveva subìto un richiamo. Da alcuni mesi però aveva avviato un dialogo – prevalentemente via chat – con la ragazzina, studentessa nella sua scuola: con lei avrebbe discusso per lo più del disagio psicologico che ritenevano di condividere. Una relazione finita all’attenzione dei carabinieri alcune settimane fa, quando la dodicenne un giorno ha cercato di raggiungere l’insegnante a casa sua. Il cinquantenne non era presente, ma, richiamato da un familiare, era poi arrivato e aveva trovato l’alunna in uno stato di forte difficoltà, tanto che...