Prof travolta dalla betoniera, preso il pirata

L’aveva investita e lasciata a terra sanguinante, per poi scappare senza prestare soccorso. Era il 14 dicembre scorso e ora, dopo una serrata indagine, la polizia locale di San Lazzaro ha rintracciato e denunciato il camionista che era alla guida del mezzo pesante, un uomo di 58 anni, residente nel Bolognese. Dovrà rispondere del reato di omissione di soccorso per non essersi fermato a verificare le condizioni di una ciclista di 36 anni originaria di Pesaro, Alice Guerra, docente di Economia all’Alma Mater, che aveva fatto cadere a terra dopo averla urtata con il camion mentre percorreva via Nazionale Toscana.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti l’uomo, mentre percorreva la strada da Pianoro in direzione Bologna a bordo di un mezzo d’opera, ha centrato la donna che si trovava in sella a una bicicletta all’altezza di Ponte Savena. La ciclista, a causa dell’urto, è caduta rovinosamente a terra procurandosi delle gravi lesioni, fra cui la frattura del bacino, per cui è stato necessario il ricovero d’urgenza all’ospedale Maggiore. Il 58enne, dopo avere investito la ciclista, non si è fermato a prestarle soccorso e ha continuato come se niente fosse la sua marcia. Grazie però all’incrocio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste in quella zona e alla testimonianza di una persona che aveva assistito all’incidente, gli agenti del comando della polizia locale di San Lazzaro sono riusciti dopo una lunga e complicata indagine a risalire al conducente del mezzo che è stato quindi denunciato per omissione di soccorso in base all’articolo 189 del Codice della strada. La donna, trasportata d’urgenza in ospedale a causa delle serie lesioni riportate nell’incidente, è stata sottoposta a una serie di delicati interventi chirurgici e adesso si trova fuori pericolo. La sua famiglia aveva lanciato un appello affinché i testimoni dell’incidente si facessero avanti.

A parlare dell’indagine condotta dal comandante Roberto Manara e dai suoi agenti del comando di via Salvo’d’Acquisto è l’assessora alla Sicurezza, nonché vicesindaca di San Lazzaro, Sara Bonafè: "Voglio ringraziare la polizia Locale che con un’indagine davvero molto accurata è riuscita a risalire all’identità della persona che aveva travolto una ciclista senza soccorrerla in via Nazionale Toscana. Si tratta dell’ennesima dimostrazione di come la rete dei nostri impianti di videosorveglianza, anche grazie alla collaborazione e l’integrazione con quelle degli altri Comuni, sia un investimento fondamentale e strategico per il controllo del territorio e per la sicurezza dei cittadini, che continueremo a sostenere negli anni a venire".

Zoe Pederzini