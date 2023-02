Professioni sanitarie in difficoltà "Calo del 12% ai corsi di laurea"

Sono circa 3mila gli iscritti all’Ordine delle professioni sanitarie di Bologna, ma a fronte di una popolazione che invecchia – sono quasi 150mila gli over75 nella Città metropolitana, un terzo dei quali vive solo – e di nuovi bisogni, calano le iscrizioni ai corsi di laurea che registrano un calo del 12%. Una tendenza preoccupante, che rischia di affaticare il sistema sanitario: "Occorre fare informazione nelle scuole e progettare una nuova sanità", sottolinea Giancarlo Lucchi (foto), presidente dell’Ordine. Ieri si è celebrata la Giornata nazionale del personale sanitario, istituita nel 2020 per celebrare il lavoro dei professionisti in prima linea durante l’emergenza pandemica e a ricordo del primo paziente Covid a Codogno. Ma oggi non sono solo i medici a scarseggiare. Calano, infatti, le domande di ammissione ai corsi di laurea per le professioni sanitarie. Di qui l’appello del presidente Lucchi. Oltre agli anziani, l’altro dato preoccupante è l’aumento del 20% di ragazzi e ragazze che si sono rivolti ai centri di neuropsichiatria. "Uno scenario che ci costringe a ripensare l’organizzazione della sanità sul territorio – spiega Lucchi – perché è evidente che ci troviamo di fronte a una popolazione con bisogni profondamente diversi rispetto a 20 o 30 anni fa. Dovremmo andare verso una capillarizzazione della sanità sul territorio, fino ad arrivare letteralmente a casa delle persone".