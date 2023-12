Professionista grafico per la redazione di fascicoli

Azienda assume professionista grafico tecnico per la redazione di fascicoli. Richiesta la licenza media e la patente B. È preferibile un diploma di grafico o di tecnico, oppure ancora di una laurea affine. È gradita esperienza nella realizzazione di illustrazioni tecniche eo di Technical Writer, lettura di elaboratidisegni in 2D e 3D, oltre una buona conoscenza del pacchetto Office e del pacchetto AdobeSuite. Il grafico tecnico redattore dovrà occuparsi, in autonomia, della relazione con il cliente al fine di acquisire informazioni e materiale per la redazione dei manuali d’uso, di manutenzione, con le istruzioni di montaggio. La retribuzione è da valutare, ma resta di alto livello ed è commisurata alle competenze. Il luogo di lavoro è Bologna. Contratto: CCNL Metalmeccanico. Per candidarsi, è necessario seguire la seguente procedura: registrarsi tramite SPID o CIE al ’Portale Lavoro per Te’ o sull’ ’App Lavoro per Te’.