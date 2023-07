Professore di Ingegneria dell’Unibo con doppio lavoro: condannato a restituire 169mila euro

Bologna, 27 luglio 2023 – Era un docente di Ingegneria dell’Università di Bologna ma svolgeva anche un altro lavoro, ora dovrà risarcire l’Alma Mater con quasi 169mila euro. Il docente è stato condannato a restituire i compensi percepiti nell'arco di 17 anni, dal 1997 al 2014, legati a impieghi extra-accademici svolti senza autorizzazione.

A deciderlo la Corte dei conti che in appello ha ridotto la somma da pagare a cui era stato condannato in primo grado il professore, ora 79enne, finito a giudizio contabile per il doppio lavoro.

Nel 2016 la Guardia di Finanza segnalò alla Procura della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna alcuni casi di professori universitari che svolgevano prestazioni libero-professionali onerose in regime di incompatibilità assoluta. Al docente di Ingegneria Unibo, in particolare, la Procura contestò un danno erariale di 367mila euro, per il mancato riversamento dei compensi, nell'ambito di un'attività libero-professionale non autorizzata né oggetto di preventiva comunicazione.

La sezione giurisdizionale della Corte dell'Emilia-Romagna a novembre 2021 ha condannato il docente, difeso dagli avvocati Giacomo Graziosi e Camilla Mancuso, a risarcire una cifra di 293.656 (con riduzione del 20% sulla contestazione), riconoscendo la modalità tutt'altro che occasionale dell'attività lavorativa 'parallela’, dalla quale il professore ha ricavato significativi compensi.

Inoltre, secondo i giudici, l'apertura della partita Iva, il suo mantenimento e il rilevantissimo volume di attività connessa costituiscono "manifesti indizi della consapevole volontà del docente” di affiancare alla docenza universitaria un lucroso volume di lavoro autonomo. Il secondo grado, concluso nelle scorse settimane, ha confermato la condotta antigiuridica del professore per un'attività extraistituzionale incompatibile con lo status di pubblico dipendente, ma ha valutato che l'appello dei difensori fosse in parte fondato in relazione agli incarichi di consulenza tecnica d'ufficio: è stata quindi detratto l'importo di circa 115mila euro, corrispondente ai compensi percepiti per le ctu.