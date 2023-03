Bologna, professore si suicida. Era indagato per una relazione con una studentessa

Tragedia a Bologna: professore si è tolto la vita in un cimitero della provincia

Bologna, 15 marzo 2023 - Un professore si è tolto la vita ieri in un cimitero della provincia, dopo essere stato indagato per una presunta relazione non consona, ma ancora non chiara e che era al vaglio degli inquirenti, con una studentessa minorenne della sua scuola.

Ad anticipare la notizia è il Corriere di Bologna. L’uomo, di mezza età, non avrebbe retto dopo essere stato sospeso dall’insegnamento a seguito proprio dell’indagine in corso.