Profezie: la nuova rassegna letteraria debutta a Bologna con Marietti 1820 e DeriveApprodi

Una nuova rassegna letteraria arriva sotto le due Torri fra oggi e domani. Si tratta di Profezie prima edizione e tiene a battesimo un percorso di collaborazione avviato dalle case editrici Marietti 1820 e DeriveApprodi, due marchi storici con una lunga e ricca attività editoriale che dal 2023 hanno deciso di scommettere e consolidarsi nel panorama letterario, partendo dalla nostra città.

Luogo scelto per la due giorni è la Chiesa Santa Maria della Pietà in via San Vitale 112 dove oggi alle 16, con Fare carovana per attraversare il deserto, viene presentata la manifestazione con varie esperienze del mondo della cultura bolognese, a cui seguirà alle 17 l’incontro Rileggere la storia, con Marco D’Eramo, Simone Duranti, Lorenza Perini e Walter Toscano.

Alle 18.30 l’aperitivo con reading poetico Oracoli e riflessi nell’adiacente chiostro (San Vitale, 114) a cura di Paesaggi di Poesia, con letture di Lorenzo Mari, Luciano Mazziotta, Anna Papa, Marilena Renda, Sergio Rotino e Beatrice Seligardi. A concludere la giornata, alle 21, il concerto Navidad Nuestra di Ariel Ramirez.

Domani primo appuntamento alle 15.30 con Rileggere il razzismo, in cui interverranno il rapper e scrittore Amir Issaa, Anna Curcio di DeriveApprodi, Maria Giulia Fabi, Mackda Ghebremariam Tesfaù e Elvira Vannini a cui seguirà alle 18.30 il terzo e ultimo incontro Rileggere il lavoro con Francesca Coin, Federico Chicchi e Christian Raimo. Il festival si concluderà con il live concert del musicista Marco Rovelli alle 20.

"Ci piace utilizzare una metafora che prendiamo in prestito dal sociologo Aldo Bonomi: nella traversata del deserto che ci circonda ci sono tante oasi, quello che manca è la capacità di fare carovana" dichiara Gigi Roggero, direttore editoriale DeriveApprodi. "Ecco, Profezie vuole essere questo: un appello lanciato dalle case editrici Marietti1820 e DeriveApprodi, immediatamente raccolto e rilanciato dal Patto per la lettura, aperto a tutte le realtà del territorio mosse dall’inquietudine nella ricerca, nella rilettura del presente, nella voglia di comprendere e pensare".

Ingresso libero.