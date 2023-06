Profitto e crescita sostenibile Bonfiglioli: "Adattiamoci al mondo che cambia in fretta"

Il Caminetto dei Cfo torna al Camplus Bononia, per aprire le porte a un dialogo a più voci. L’iniziativa – organizzata da Bper Banca, con Massimo Biancardi e Antonio Ferretti, e dal Gruppo BIP su iniziativa di Laura Amadesi – ha ieri puntato i riflettori sul tema dell’Open Innovation, vero e proprio fil rouge di un incontro pensato per dare il via a una profonda riflessione sul tema. Se l’innovazione rimane uno tra i principali driver per la crescita sostenibile e profittevole delle aziende, è proprio l’Open Innovation – aprire le porte dell’azienda verso un processo di innovazione diffuso, basato sulla gestione dei flussi di conoscenza in entratauscita – ad aver dato il via a un lungo focus sul tema. "L’innovazione fa parte del nostro essere umani. Ma anche il concetto di ‘open’ assume oggi un aspetto molto rilevante – spiega Sonia Bonfiglioli, imprenditrice, presidente Bonfiglioli Riduttori spa – e alcuni scenari sono accelerati velocemente dopo la pandemia. Si parla spesso anche di open organization: l’innovazione ha tanti aspetti e il mondo va verso un contesto fluido. E da questo non possiamo prescindere". Sarà necessario, quindi "mantenersi in continua trasformazione – continua – perché il mondo oggi è in continuo cambiamento. E noi dobbiamo essere realtà aperte e reattive". "Bonfiglioli – aggiunge – è storicamente abituata a collaborare con i clienti, fa parte del nostro dna". Presenti anche Mauro Fenzi, direttore Generale Sacmi, Giovanni Campolungo, group CFO Sacmi e il Prof Lorenzo Marconi, professore ordinario di Controlli Automatici presso il Dipartimento di Ingegneria e Co-Founder di FieldRobotics, Domenico Uva, Innovation manager e startupper. "L’innovazione si basa sulla velocità – conclude Campolungo – un fattore determinante. Fondamentale è anche usare la finanza a supporto dei processi".

Giorgia De Cupertinis