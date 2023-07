Profondo rosso Dopo un solo giorno pista ciclabile a brandelli lungo via Saragozza

di Paolo Rosato

Da red carpet a sunset boulevard, ieri il rosso pompeiano della ciclabile di via Saragozza è tramontato alla prima grattata di unghia. ‘Scavicchi, ma non apra‘, diceva un noto conduttore televisivo in un quiz che ancora va in onda, ma ieri chi ha scavicchiato ha praticamente aperto l’asfalto, con il manto rosso della ciclabile nuova di zecca – tracciata con la vernice fresca soltanto due giorni fa – che si tirava su come un tappeto. Della polvere se n’è occupato subito Palazzo d’Accursio, che a fronte delle numerose segnalazioni – con tanto di foto – da parte dei cittadini ha diramato una nota per chiarire la situazione. Di fatto la pista, oltre a essersi sgretolata in alcuni punti, si è anche sbiadita. " Il cantiere è ancora in corso, il distaccamento della vernice su alcuni tratti della ciclabile non è dovuto alla pioggia – ha scritto il Comune, riferendosi anche al temporale di giovedì –. La vernice utilizzata è, infatti, testata ed utilizzata da molti anni per questo tipo di applicazioni, che per loro natura sono resistenti agli agenti atmosferici. Al momento si ipotizza un problema legato a particolari condizioni dei tratti di asfalto interessati dai lavori, o al singolo lotto di vernice". Sono quindi in corso verifiche con la ditta esecutrice, "per chiarire la natura del danneggiamento. I lavori saranno in ogni caso consegnati nei tempi previsti e a perfetta regola d’arte".

La nuova querelle su una ciclabile si porta appresso anche le ironie dell’opposizione. "Al netto della tonalità di colore, discutibile, posto che le corsie ciclabili colorate sono comunque un passo avanti rispetto alla semplice riga tratteggiata bianca – dichiara Matteo Di Benedetto (Lega), questa è stata un fallimento. Sono bastate due gocce d’acqua per rovinarla. Una rappresentazione plastica di come il Pd sta amministrando il nostro territorio, un fallimento dopo l’altro". "Come possono una giunta e un sindaco, che non sono in grado di delimitare una ciclabile, tra l’altro con un colore osceno che fa urlare vergogna alla bellezza della nostra città e ai portici Unesco, pensare di realizzare un percorso tranviario o mettere in sicurezza i canali sottostanti da future inondazioni come avvenuto in Via Saffi – attacca anche Giulio Venturi (Lega) –? Come diceva Ligabue, ‘ho perso le parole’". Critiche anche da Fratelli d’Italia. "È andato oltre il ridicolo l’epilogo della crociata di Lepore per le ciclabili rosse – insiste Stefano Cavedagna (FdI) –. Sembrerebbero le comiche, se non si trattasse dei soldi dei bolognesi. E hanno anche speso dei soldi? Quanto? Se non sa colorare una ciclabile, come fa Lepore a governare la Città? Scopriamo che non hanno neanche interpellato la soprintendenza. Molto grave. Quelle strisce deturpano il portico di San Luca. Ai commercianti sotto il portico impongono di usare colori spenti per i dehors, pena multa, mentre loro colorano la ciclabile di rosso acceso. Questa giunta è composta da dilettanti allo sbaraglio – conclude il meloniano –, che anche di fronte ai loro evidenti errori, preferiscono andare avanti con il paraocchi".

Due giorni fa la stessa ciclabile era finita sotto la lente delle Belle Arti, con la sovrintendente Francesca Tomba che aveva annunciato una "verifica" sulla tonalità di rosso scelta, "molto accesa". L’interlocuzione è partita, ma non risultano finora provvedimenti. Il sindaco Matteo Lepore: "Il colore è acceso perché è stata appena fatta, tra qualche giorno avrà il colore delle ciclabili che già ci sono. E’ il ‘rosso Bologna’".