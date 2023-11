Profumi e sapori autunnali alla sagra della mela Rosa Romana di Grizzana Morandi

Oggi a Grizzana Morandi, appuntamento con la sagra della mela rosa romana e dei frutti e cereali antichi, con il cibo che si sposa ai colori autunnali.

Pranzi e i dolci assaggi saranno accompagnati dai vini novelli delle antiche e nuove vigne di giovani viticoltori e anche dai marroni biondi di Campolo, di Gaggio e di Loiano. Gli odori di prelibati tartufi e freschi funghi vi accoglieranno in piazza, nelle strade e nei tanti ristoranti del territorio.

Alle 10, a Villa Mingarelli, si potrà riscoprire come ’Mangiare sia un atto agricolo’: Fiorella Belpoggi, specialista in scienze ambientali e della salute e Raffaela Donati, specialista in storia e cultura dell’alimentazione, dialogheranno insieme a Tiberio Rabboni della cultura del mangiar bene.

Nel pomeriggio lo stesso Rabboni presenterà il suo ultimo libro ’Da Campolo, pedalando’, racconti per viaggiare sulle due ruote attraverso boschi e borghi del nostro Appennino. Non solo, ma Marina Valli e Roberto Bucci con le loro musiche accompagneranno gli antichi balli saltati del gruppo la Galoppa.