Profumo d’autunno in Appennino. Il tour della Tartufesta può partire

A poche ore dal via, l’aroma del tartufo riempie già l’aria, tra degustazioni e prelibatezze capaci di conquistare ogni palato. In sottofondo, le note della musica popolare dell’Appennino accompagnano l’atmosfera, impreziosita dalla presenza del lagotto Oscar e del suo addestratore tartufino, per una dimostrazione su come avviene la ricerca del prezioso prodotto. Così il primo assaggio della Tartufesta, ospitato negli spazi di ExtraBo a Bologna, ha saputo riunire curiosi e visitatori prima che il grande evento prenda il via in montagna e sulle colline, in un lungo percorso che tornerà a coinvolgere il territorio.

Ad aprire le danze oggi sarà Monzuno, che inaugura la Tartufesta con una giornata ricca di appuntamenti che spazieranno dalle camminate guidate alla scoperta del territorio, fino a mostre e sfilate delle unità cinofile. Protagoniste, naturalmente, le specialità gastronomiche a base di tartufo, proposte da ristoratori e associazioni locali che consentiranno di immergersi nei profumi dell’autunno. In seguito, la manifestazione promossa e coordinata dal Territorio Turistico Bologna-Modena farà tappa in altre località: Lizzano in Belvedere, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli, Loiano, Savigno di Valsamoggia, Sasso Marconi, Grizzana Morandi, Monghidoro, Camugnano, Castel di Casio e Monteacuto Ragazza. Un calendario ricchissimo, consultabile sul sito ufficiale, che comincia oggi e terminerà nel weekend del 15-16 novembre.

"Il tartufo è un prodotto capace di conquistare il palato e l’interesse di moltissimi appassionati – conferma Giovanni Maestrami, vicesindaco di Monghidoro –. Sarà un momento importante per valorizzare la montagna e le sue eccellenze". Così anche Luca Deplano, assessore alla cultura e al turismo di Castiglione dei Pepoli, che ricorda come la Tartufesta rappresenti "un’occasione per celebrare i prodotti del territorio e capace inoltre di richiamare visitatori anche da altre città o regioni". Tanti gli appuntamenti a Savigno, che si prepara a vestirsi a festa per l’occasione, sulla scia del grande successo già riscontrato in passato.

"Un evento che negli anni ha saputo crescere e rinnovarsi, fino a raggiungere numeri da record, con ricadute positive su tutto il territorio – spiega Federica Govoni, vicesindaca di Valsamoggia –. Sempre più spesso vediamo turisti stranieri che scelgono di trascorrere le vacanze proprio in questo periodo autunnale". Oltre alle degustazioni, ogni Tartufesta proporrà poi iniziative collaterali. "Il tartufo sarà valorizzato sotto molteplici aspetti, da quello gastronomico fino a quello storico – conclude la vicesindaca di Sasso Marconi, Ilaria Indovini –. Sarà un importante momento di comunità e condivisione".

Giorgia De Cupertinis