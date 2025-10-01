Progetti contro le specie invasive. Un premio ai liceali del Majorana

Gli studenti del liceo scientifico Ettore Majorana di San Lazzaro di Savena si sono aggiudicati il premio 2025 del concorso per le scuole lanciato dal progetto LIFE Green4Blue, il cui evento conclusivo è andato in scena a palazzo Zani, sede del consorzio della Bonifica Renana.

Il progetto (partecipato, oltre che dal consorzio della Bonifica Renana, anche da Legambiente Emilia-Romagna e dalla Università di Bologna) ha attivato una serie di azioni integrate per sfruttare gli effetti benefici prodotti dalla biodiversità sul reticolo dei canali di bonifica, e per sperimentare approcci innovativi scientifici rivolti alla risoluzione dei problemi legati alla presenza di specie aliene invasive che da anni creano danni e disagi, quali la nutria e il gambero rosso della Louisiana.

Nel corso della giornata conclusiva del percorso, oltre alle varie relazioni che hanno dato conto dei risultati del progetto e delle prospettive future, c’è stata appunto la premiazione degli studenti: divisi per gruppi, le ragazze ed i ragazzi delle tre classi del Majorana premiate hanno presentato alla folta platea le loro proposte di coinvolgimento delle giovani generazioni sui temi della sostenibilità ambientale, grazie all’ideazione e alla realizzazione di originali giochi (da tavolo e multimediali) decisamente attrattivi per gli adolescenti.