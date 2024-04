Progetti di accoglienza e affido

Primo appuntamento, oggi alle 17,30 nel municipio di Zola, per il percorso formativo rivolto a single, coppie e famiglie interessati al tema dell’accoglienza e all’affido di un bambino. Quattro incontri (due in presenza e due online) promossi dall’equipe Adozione, affido accoglienza di Asc Insieme con il Centro per le famiglie rivolti a cittadini e cittadine senza distinzioni di genere e limiti di età, interessate a saperne di più sui temi dell’accoglienza e dell’affido familiare e a conoscere i servizi e le associazioni che seguono questi progetti. È possibile partecipare anche solo a questo primo incontro, di introduzione e sensibilizzazione a questi temi. Chi vuole poi diventare "risorsa accogliente", è tenuto a partecipare a tutti gli incontri del calendario, al termine dei quali verrà rilasciato l’attestato di frequenza. Per iscriversi basta compilare il modulo di iscrizione online sul sito dell’Unione Reno Lavino Samoggia.