Progetti di solidarietà al voto tra i clienti del supermercato

L’Albero della Pace all’uncinetto per Natale 2025 dell’Aido e delle donne de "Il Filo Che Unisce". La "Domenica in Gioco" dell’associazione Percorsi di Pace Odv. Il progetto "Attività fisica adattata per il morbo di Parkinson" della Polisportiva Masi. Sono questi i tre progetti di altrettante associazioni di volontariato casalecchiese che partecipano al concorso "Più Vicini", indetto da Coop Alleanza 3.0 e che dal 1° ottobre scorso sono sottoposti al giudizio e anche al sostegno dei consumatori che frequentano il negozio di via Marconi.

"Ad ogni spesa di 15 euro – racconta Marina Franci, presidente del Consiglio dei soci della zona Reno Lavino Samoggia – ricevono un gettone che inseriscono nell’urna di uno dei tre progetti. Si vota sino al 31 ottobre, anche sul sito coopalleanza3-0.it/piu-vicini. Il progetto più votato riceverà un sostegno economico, ancora da stabilire. Premiazioni a metà novembre". I volontari dell’Aido hanno coinvolto un architetto, Cesare Mari, casalecchiese doc, per l’allestimento dell’Albero della Pace. "Sarà collocato in piazza della Repubblica, di fianco al ponte sul Reno – rivela Mari – sarà alto 3 metri e mezzo e alla base avrà un diametro di due metri. La sua particolarità sta nel fatto che sarà realizzato con oltre 750 ’mattonelle’ di lana lavorata all’uncinetto dalle volontarie del gruppo Il Filo Che Unisce". Con la ’Domenica in Gioco’ Percorsi di Pace punta a coinvolgere grandi e piccini in una serie di giochi da tavolo, classici e moderni, tutte le domeniche mattina nella sua sede di via Canonici Renani 8. Infine, il progetto della Polisportiva Masi punta a migliorare la vita si quanti soffrono di Parkinson con una serie di attività fisiche nella palestra Gimi Sport.

Nicodemo Mele