Progetti e spazi per i giovani: "Così nessuno rimane indietro"

Spazi di aggregazione giovanili, i coworking, le web radio, le sale prove per aspiranti musicisti, i playground. Si può imparare a fare un podcast o a girare un video, ma anche aiutare i più piccoli: propri coetanei più piccoli con il progetto ’Generazione si-cura’, che vuole responsabilizzare gli adolescenti mettendoli al servizio delle esigenze della comunità, come aiutare nei compiti i compagni in difficoltà. Sono trenta i progetti giovanili finanziati con 1,1 milioni di euro in tutta l’area metropolitana, frutto del bando regionale per il quale sono appena state approvate le graduatorie. Il numero maggiore di progetti, nel Bolognese, riguarda il Comune, quattro, ma altrettanti ne hanno i municipi dell’Appennino, appunto l’Unione Reno-Galliera e l’Unione Savena-Idice. "Con questo bando – commenta l’assessore regionale alle Politiche giovanili Giovanni Paglia –, abbiamo chiesto ai Comuni e alle Unioni dei Comuni di farsi carico delle domande delle ragazze e ragazzi del loro territorio. Sono arrivati moltissimi progetti, tutti meritevoli di attenzione. La cosa importante è che sono distribuiti su tutto il territorio provinciale". Un investimento "che riteniamo significativo, non solo dal punto di vista quantitativo, ma per il messaggio che lanciamo".

Per la consigliera delegata al Welfare Sara Accorsi, che ha presentato i progetti a Palazzo Malvezzi, è l’occasione per una "ripartenza per tanti giovani che si trovano in una dimensione di difficoltà. Soltanto con un lavoro di rete, attraverso quello che è il lavoro che fanno gli enti locali, gli uffici di piano e le scuole, possiamo essere un territorio metropolitano che non lascia indietro nessun giovane". Nel bando sono stati finanziati anche progetti direttamente promossi e realizzati dagli adolescenti, con il coinvolgimento delle associazioni giovanili.