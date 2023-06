Progetti Pnrr, intesa Ascom-Ozzano Tonelli: "Aiuti agli uffici comunali"

"Tecnici e consulenti di Confcommercio Ascom sono pronti

a collaborare, a titolo gratuito, con i Comuni dell’area metropolitana che si trovino in difficoltà

nella realizzazione dei progetti

Pnrr", il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Così, a metà aprile, Giancarlo Tonelli, direttore di Ascom, lanciava ai sindaci del territorio una proposta di sinergia pubblicoprivato.

Obiettivo, offrire un aiuto, "soprattutto ai piccoli Comuni, dove gli organici degli uffici tecnici sono al minimo, ad attuare il maggior numero possibile di progetti Pnrr, occasione unica di ripartenza dell’economia e degli investimenti anche a livello locale". A livello nazionale, gli interventi Pnrr possono rimettere in moto il Pil, con una forbice che va da 1,9 a 3,8 punti, a seconda della quantità di progetti realizzati, ma un discorso analogo vale per la produzione del Pil a livello territoriale.

Un accordo di collaborazione è stato concluso di recente con il Comune di Ozzano dell’Emilia, con il quale tecnici e consulenti dell’Ascom collaboreranno a titolo gratuito per portare avanti i progetti finanziati dal Pnrr. Consulenti esperti di diritto amministrativo e tecnici "supporteranno gli uffici comunali nella messa punto dei progetti e nel disbrigo dei passaggi burocratici, fra i principali ostacoli alla realizzazione degli interventi e allo sblocco dei finanziamenti", spiega Tonelli.

"Il nostro Comune – afferma Mariangela Corrado, vicesindaca e assessora ai lavori pubblici – è beneficiario di importanti contributi Pnrr, destinati alla riqualificazione di aree urbane e spazi pubblici per il benessere della comunità, che concorrono anche ad aumentare e qualificare l’attrattività di Ozzano".

Il Comune ha colto "con grande interesse la disponibilità virtuosa di Ascom, che celermente si sta formalizzando in un protocollo d’intesa così da supportarci mettendo a disposizione alte professionalità. E che contiamo possa essere da modello anche per collaborazioni con altri territori del contesto metropolitano in maniera sinergica".

Da anni, commenta Claudio Garagnani, l’assessore alle attività produttive, "la nostra amministrazione collabora con le associazioni di categoria che rappresentano le attività del nostro territorio. Questa collaborazione reciproca porta a risultati molto positivi per l’economia di tutti, cittadini, attività economiche e amministrazione. La disponibilità che Ascom ci mette a disposizione porterà ulteriori benefici e potremo, come amministrazione, soddisfare le esigenze di tutto il nostro territorio".