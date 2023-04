Progettista elettronico per impianti automatici

Azienda di Molinella è alla ricerca di un progettista elettricoelettronico. Illa candidatoa verrà inserito nel team di sviluppo elettricoelettronico per impianti automatici industriali che dovrà coordinare. Parteciperà attivamente alla definizione delle specifiche del progetto e si occuperà dello sviluppo dello stesso sia per il controllo del funzionamento e per le sicurezze dell’impianto. Il la candidatoa si occuperà della progettazione degli schemi elettrici, del cablaggio e del collaudo dei quadri presso la sede. Si occuperà anche del commissioning presso gli stabilimenti dei clienti in Italia e nel mondo. Completano il profilo: conoscenza lingua inglese, predisposizione al lavoro di squadra e disponibilità per trasferte. Sede: Molinella. Trasferte in Europa e Stati Uniti, mediamente 100 giorni anno. Titolo di studio: elettronica e automazione. È richiesta la patente B.