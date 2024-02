Progetto a sostegno delle giovani imprese

La Fondazione Golinelli e Crif hanno annunciato le 12 società selezionate da I-Tech Innovation 2023-2024, la terza edizione del programma di accelerazione promosso appunto dalla Golinelli e dalla società nata a fine anni ’80 a Bologna che ha poi realizzato a Varignana il suo Campus nel nuovo millennio. Le 12 realtà che hanno passato il vaglio finale della selezione, tra oltre 270 candidature pervenute dall’Italia e dall’estero, sono così suddivise: 3 in ambito Life Science&Digital Health; 2 nel Fintech&Insurtech; 1 nell’Agritech&Foodtech; 2 per ognuna delle verticali sperimentali (call for plug-in) ossia Industry 4.0, Social Impact e Travel Tech & Smart Mobility. Con I-Tech Innovation 2023-2024 sono state confermate le partnership con il Competence Center BI-REX, Emil Banca, Gruppo BCC Iccrea e Areté – The Agrifood Intelligence Company, ma soprattutto questa terza edizione ha visto un’apertura a nuove alleanze, con l’ingresso sia di istituzioni che di aziende come la Città Metropolitana di Bologna, il Comune di Bologna, quello di Imola, l’Aeroporto di Bologna e Search On.

"Obiettivo del programma – spiegano in un comunicato stampa congiunto Crif e la Fondazione Golinelli –, è quello di investire nelle potenzialità di nuove generazioni di imprenditori, per incoraggiare l’ecosistema dell’innovazione italiano al fine di contribuire a colmare il grave ritardo tecnologico in cui versa il nostro Paese". Ora i team selezionati sono pronti a partire con G-Force, programma di accelerazione di G-Factor, l’incubatore-acceleratore di Fondazione Golinelli, che consentirà la crescita delle giovani realtà coinvolte, sia a livello imprenditoriale, che tecnologico-scientifico, finanziario e industriale, per arrivare a mercato.

"Il percorso di mentorship, della durata complessiva di 4 mesi, è strutturato per accompagnare i team verso la presentazione a potenziali investitori, facilitandone così l’entrata in successive fasi di crescita e sviluppo. In questo senso, il programma di accelerazione G-Force è unico nel suo genere: non è di stampo prettamente accademico, ma è piuttosto un graduale processo di affiancamento alle giovani imprese riconducibile al venture building, ed è ideato e costruito sulle specificità e necessità di ogni singolo progetto", spiegano Fondazione Golinelli e Crif.