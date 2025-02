Progetto alternativo per l’ex Pedretti. La presentazione con l’esperto

Dare una piazza a Casalecchio e scongiurare la costruzione di un edificio di nove piani nel sito dell’ex Albergo Pedretti. Con questi intenti oggi alle 10 nella Casa della Conoscenza la lista civica Casalecchio e la lista Centrosinistra per Casalecchio presentano "Un’Idea Ragionevole", una nuova proposta che possa soddisfare entrambe le aspirazioni. Affidata a Roberto Matulli, ex assessore all’Urbanistica del Comune di Bologna con il sindaco Renzo Imbeni e casalecchiese doc: la proposta prevede un edificio ridotto nell’area ex Pedretti e il recupero della volumetria di diritto nell’area dell’ex Deposito della Ferrovia Bologna-Vignola.