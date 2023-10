Progetto Brasimone. Incontro a teatro

La Città metropolitana di Bologna, insieme all’Unione Appennino Bolognese e ai Comuni dell’ambito, sta lavorando all’implementazione delle infrastrutture e dei servizi previsti dal progetto ’Centro di Ricerca ENEA Brasimone: Per una maggiore attrattività dell’Appennino’.

Un progetto strategico con interventi importanti per la rigenerazione e la valorizzazione dell’ambito territoriale del Brasimone. Il piano rappresenta infatti un’opportunità per rafforzare il sistema infrastrutturale di quella porzione di Appennino, accrescere l’attrattività e rinsaldare i rapporti sinergici tra l’eccellenza scientifica del Centro Enea Brasimone e il contesto territoriale complessivo.

Per approfondire gli investimenti, i nuovi servizi e le ricadute per il sistema economico, della ricerca e per l’intero territorio dell’Appennino bolognese, è stato organizzato un incontro pubblico, oggi alle ore 21, al Teatro di Castiglione dei Pepoli, con l’intervento degli amministratori locali ed esperti.