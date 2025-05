Progetto Bussole, lo spazio dove la voce dei ragazzi conta davvero

Giulia Zanetti, presidente di Totem Lab APS, esperta in Human Security e Trasformazione del Conflitto, come nasce Bussole? "Ascoltando i bisogni reali dei ragazzi: sentirsi accolti, esprimersi, capire come stare meglio con sé e gli altri. Bussole unisce arte, parola, cammino e gioco per esplorare emozioni e legami".

Com’è formare dei gruppi? "Lavorare per educare è il nostro motto. I gruppi si formano con cura, lasciando spazio a ogni voce: si cresce insieme solo se ci si sente al sicuro. A noi di Totem Lab APS interessa aiutare gli studenti a ritrovare voce e direzioni interiori. Lo facciamo credendo nel potere della creatività e delle relazioni. Lavoro da anni con bambini, adolescenti, famiglie e insegnanti, e credo che educare significhi anche ascoltare. Formare i gruppi è un passaggio importante: cerchiamo di farlo rispettando le unicità, accogliendo ogni emozione, lasciando spazio a chi è più timido e valorizzando chi ha voglia di condividere".

Perché avete scelto le Testoni? "Abbiamo scelto l’IC5 e le Testoni perché il quartiere Navile è ricco di cultura, ma anche di sfide sociali, e sentivamo che qui il progetto poteva essere utile".

Il progetto sta funzionando? "Certamente, perché ci sono sorrisi nuovi, parole condivise, sguardi e gesti più attenti. Fidarsi richiede tempo, ma qualcosa si muove".

Le piace questo lavoro? "Molto: ogni incontro è un viaggio. Ogni attività è un’occasione per costruire ponti tra persone. Ho studiato cooperazione internazionale e diritti umani, poi ho approfondito mediazione dei conflitti, pedagogia della nonviolenza e yoga educativo. Ho lavorato tanto all’estero, in Giordania, Palestina, Siria e Algeria, anche in campi profughi. Tornata in Italia, mi sono dedicata al sociale".

Ha mai aiutato persone in crisi? "Sì, ne ho incontrato tante, e se le aiuti a ritrovare la propria bussola, spesso scoprono forze che non pensavano di avere. Accompagnare le persone in difficoltà a ritrovare fiducia, a sentire che valgono, è il senso più profondo del mio impegno educativo".