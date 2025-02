Progetto Cisl all’Opificio Golinelli, orientamento al lavoro e teatro

Bologna, 25 febbraio 2025 – L’orientamento al mondo del lavoro attraverso il teatro: si è concluso, all’Opificio Golinelli, il percorso promosso da Cisl Emilia-Romagna in collaborazione con il Teatro dell’Argine.

Il progetto, avviato a novembre, ha coinvolto gli studenti di quarta e quinta di Aldini Valeriani e Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca, a Bologna, l’I.I.S. Malpighi a Crevalcore e l’I.I.S. Enrico Mattei a San Lazzaro di Savena e dell’Istituto tecnico economico Matteucci di Forlì.

Gli studenti hanno approfondito il tema del lavoro grazie agli interventi di esperti della Cisl e di altri partner di Spazio Lavoro, tra cui i Centri per l’Impiego del territorio, Emil Banca e l’Associazione Scuola Politecnica ITS.

Con il supporto dei formatori del Teatro dell’Argine, hanno poi trasformato questi spunti in brevi sceneggiature, presentate oggi: ecco dunque che il mondo del lavoro è diventato un vero e proprio “gioco da ragazzi”: gli studenti hanno ideato Lavoropoli, una versione del Monopoli incentrata sul problem solving; ’Istruzione a catena’, ispirata a un quiz televisivo, per esplorare il tema della formazione; ’Corsa verso la dirigenza’, in cui venivano ripercorsi gli step necessari per ottenere un impiego.

"Questo progetto è nato per creare una rete tra sindacato, imprese e mondo della formazione, utilizzando un linguaggio innovativo come il teatro”, spiega Enrico Bassani, segretario generale di Cisl-Città Metropolitana.

L’evento si è aperto con un intervento istituzionale del sindaco Matteo Lepore: "Bologna sta crescendo dal punto di vista occupazionale e i ragazzi che seguono percorsi ITS ricevono offerte di lavoro. Le aziende cercano competenze specifiche e sta a voi cogliere queste opportunità”.

All’evento hanno partecipato anche Eugenia Ferrara, vice direttrice dell’Opificio Golinelli, e i rappresentanti degli enti partner del progetto.