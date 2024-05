Progetto collettivo per Palazzo Marescalchi

Quattordici esperti tra docenti e professori della facoltà di Architettura di Ferrara sono arrivati a Malalbergo per una tre giorni di workshop aperto a tutti i cittadini. Ha preso il via il percorso partecipato per riqualificare Palazzo Marescalchi. A Malalbergo, dopo la seconda guerra mondiale e il bombardamento del 19 aprile 1945, è rimasto un unico edificio pubblico dal grande valore architettonico e culturale, e si tratta di Palazzo Marescalchi, costruito dalla famiglia bolognese Mazzacurati a metà del 1700 e poi destinato a residenza della nobile famiglia bolognese Marescalchi.

L’edificio ospita da decenni la biblioteca comunale, la sede di diverse associazioni culturali, l’ufficio della polizia locale, l’ufficio postale e ambulatori medici, oltre che spazi espositivi e aule per incontri e seminari, oltre alla nuova ludoteca sperimentale avviata questo autunno e sempre piena di bambini. L’unica parte originale dell’edificio interno è nel seminterrato, si tratta di cantine, con volte in pietra, ora usate come magazzini, ma che hanno un grandissimo potenziale per lo sviluppo di attività giovanili, aggregative e anche turistiche. L’amministrazione di Malalbergo ha partecipato a un bando regionale e ha vinto 12.500 euro per avviare un percorso partecipato con le scuole del territorio, le associazioni e i cittadini.

Partner del Comune in questo progetto è l’Università di Ferrara, il dipartimento di Architettura, che elaborerà un progetto di massima, sulla base delle idee e delle riflessioni raccolte dal territorio. In questi giorni l’assessore ai lavori pubblici Stefano Ferretti, insieme all’architetto Riccardo Chiarini, ha accompagnato con i docenti delle scuole 13 classi di Altedo e di Malalbergo nei sopralluoghi a Palazzo Marescalchi. Ora le scuole lavoreranno per restituire disegni, idee e testi con ciò che vorrebbero per i giovani dentro l’immobile. A breve l’amministrazione incontrerà anche le associazioni del territorio.

Alla fine della tre giorni sarà illustrato il progetto. Così l’assessore Ferretti: "Sono molto soddisfatto di questo percorso, vogliamo che Palazzo Marescalchi diventi la casa della cultura, punto di riferimento per tutto il territorio anche al di là di Malalbergo. Siamo stati ispirati dal complesso culturale di Boma e dalla Chartreuse a Saint Denis de Pile. Vogliamo arrivare a un progetto condiviso, per poi andare a bando europeo e riqualificare Palazzo Marescalchi, che sarà uno spazio inclusivo, pieno di attività e usato da tutti i cittadini".

Zoe Pederzini