Progetto Fer da 75,8 milioni ll Comune apre a soluzioni

"In tutti i cantieri l’impatto zero è impossibile. Quello che possiamo fare è studiare le migliori soluzioni per creare meno disagi. Avremo, infatti, altri incontri con le associazioni di categoria proprio per capire come gestire la viabilità della zona di via Larga", spiega l’assessore alla Nuova Mobilità, Michele Campaniello. Che, come per i lavori del tram, invita a guardare il bicchiere mezzo pieno: "Terminato il cantiere dell’ex Veneta, con la ferrovia interrata, avremo piste ciclabili e più verde, il superamento dei passaggi a livello con conseguente traffico più scorrevole, oltre a un implementazione del servizio ferroviario metropolitano".

Da Fer, Ferrovie Emilia-Romagna, si ricorda che l’interramento della linea Bologna-Portomaggiore prevede un investimento totale di 75,8 milioni di euro. Di questi, 57,3 rientrano nell’ambito di Pimbo (il Progetto integrato della Mobilità bolognese): 51,8 di stanziamento ministeriale e 5,4 di risorse del Comune. I restanti 18,5 milioni sono stati messi a disposizione dalla Regione. Il progetto è diretto dal Comune e realizzato da Fer, mentre la Regione è soggetto proprietario dell’infrastruttura ferroviaria. Dopo i lavori in via Libia, in Cirenaica, che fanno parte del primo lotto, si sta proseguendo in via Rimesse mentre nella seconda metà di settembre (e fino a metà maggio) i lavori dell’ex Veneta proseguiranno in via Larga. L’intervento prevede 2,4 chilometri di ferrovia interrata, tre nuove fermate e cinque passaggi a livello eliminati.

La prima area di cantiere, compresa tra via Paolo Fabbri e via Rimesse, prevede, la soppressione dei passaggi a livello in via Fabbri, via Libia e via Rimesse, con la realizzazione della nuova fermata, ‘Libia’, e il restyling della fermata ’Rimesse’. La seconda area di cantiere, tra via Cellini e via Larga, prevede, invece, la soppressione dei passaggi a livello delle due strade, l’abbassamento del binario esistente e l’adeguamento della fermata di via Larga.