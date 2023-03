Progetto per la mobilità lenta e sostenibile I piccoli alunni vanno a scuola a piedi

Torna anche quest’anno, dal 20 al 31 di marzo, "Siamo Nati per Camminare", la campagna della Regione che ha l’obiettivo di rendere i più piccoli, insieme alle loro famiglie, i veri protagonisti di una nuova cultura della mobilità lenta e sostenibile. Anche a Sala Bolognese i bambini, accompagnati da genitori e insegnanti, raggiungeranno le scuole a piedi per scoprire e riscoprire i benefici di una mobilità pedonale e sostenibile. Quali benefici? Socialità, condivisione, salute, autonomia, sicurezza, osservazione e valorizzazione del territorio, promozione della vivibilità delle città ma anche convenienza. Il tema del 2023 è "Leggiamo la città camminando" e si riferisce alla possibilità, camminando o spostandosi in modo sostenibile, di "leggere" di più e meglio il paesaggio urbano e ciò che ci sta intorno.