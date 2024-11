Progetto Polis. Nuovi servizi digitali negli uffici postali

I cittadini residenti o domiciliati nelle valli del Reno e del Setta, recandosi in ufficio postale, possono richiedere certificati anagrafici e di stato civile, previdenziali e per le pratiche di volontaria giurisdizione, secondo quanto contenuto nella convenzione firmata fra il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministero della Giustizia e Poste Italiane, quale soggetto attuatore.

Il servizio attivo già attivo sugli uffici postali di Porretta Terme e San Benedetto Val di Sambro si allargherà agli altri paesi dell’appennino grazie al progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali" finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr, sostenendo attivamente la crescita delle comunità periferiche, facilitando la vita dei cittadini grazie a un veloce e tecnologico accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.