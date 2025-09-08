Progresso, debutto amaro. Pesa tanto il rigore fallito

Inizia con una sconfitta casalinga il campionato 2025-2026 del Progresso di Mattia Graffiedi. Al Clara Weisz di Castel Maggiore finisce infatti 1-0 per la Pro Sesto, con Cestaro e compagni che si possono mangiare le mani per il calcio di rigore del possibile pareggio fallito da Mascanzoni all’alba della prima frazione di gioco.

Neppure il tempo di iniziare che, dopo appena due giri di orologio, la formazione lombarda riesce a portarsi in vantaggio: sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra, la difesa locale si dimentica completamente di marcare Stefanoni che, tutto solo all’interno dell’area, non lascia scampo a Roccia. Al 21’, sul fronte opposto, il team di Castel Maggiore recrimina per un possibile calcio di rigore: su un calcio d’angolo battuto dallo specialista Cavini, Finessi viene trattenuto proprio al momento di calciare verso la porta, con l’arbitro che, tra le veementi proteste locali, decide di far proseguire. Poco dopo la mezz’ora, Del Bianco spedisce alto un cross di Cavini.

La pressione rossoblù si fa estenuante e, al 45’, dopo un paio di gol sfiorati da Mascanzoni prima e da Cestaro poi, il team di Mattia Graffiedi riesce a guadagnare un penalty per fallo di Anghileri su Finessi: sul dischetto si presenta Mascanzoni, la cui conclusione centrale viene neutralizzata da Lovato. Nella ripresa, i padroni di casa spingono forte alla ricerca del pari e, al 14’, un colpo di testa di Cestaro sfuma di poco alto sopra la traversa. Quattro minuti più tardi è Cavazza a lasciar partire una conclusione dal limite che non inquadra lo specchio. Nel finale, la band di Graffiedi continua a premere sull’acceleratore, ma la retroguardia ospite riesce a chiudere ogni varco e a portare a casa una vittoria tanto sudata quanto preziosa.