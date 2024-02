Progresso Un rigore allontana la salvezza

Prato

1

Progresso

0

: Ricco, Laverone, Angeli, Monticone, Bonetti, Sadek, Gemignani (80’ Diana); D’Agostino (66’ Trovade), Gori (85’ Bigonzoni), Limberti (66’ Stickler); Moreo (34’ Santarpia). All. Ridolfi.

PROGRESSO: Bizzini; Mele (67’ Carrozza), Ballanti, Biguzzi; Matta (58’ Cocchi), Corzani (65’ Baccolini), Selleri, Hasanaj, Pinelli (58’ Rossi); Barbieri (77’ Dal Monte), Cancello. All. Vullo.

Arbitro: El Ella di Milano.

Rete: 49’ (r) Santarpia.

Niente da fare per il Progresso di Matteo Vullo (foto), che malgrado la grande determinazione, per colpa di un episodio perde lo scontro diretto salvezza in casa del Prato e rimane bloccato a quota 21 punti in piena zona play out. Partita brutta al Lungobisenzio.

Al 9’ contatto sospetto in area ospite: D’Agostino va a terra dopo un bel dribbling sul diretto marcatore, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per concedere il penalty ai padroni di casa.

Un minuto dopo è ancora il numero 11 biancazzurro a concludere da fuori area senza impensierire Bizzini.

Al 24’ ci prova il Progresso direttamente su calcio d’angolo, con una parabola insidiosa di Selleri, che dalla bandierina impegna Ricco. Alla mezzora buona manovra offensiva dei ragazzi di Ridolfi, che liberano al tiro dalla distanza Sadek, ma la conclusione esce troppo debole e centrale. Le due squadre vanno negli spogliatoi con il risultato bloccato sullo 0-0.

Nella ripresa il Prato parte molto forte e beneficia subito di un calcio di rigore per un tocco di mano di Biguzzi su lancio in profondità a cercare di smarcare Gori.

Dal dischetto Santarpia realizza con freddezza spiazzando il portiere avversario e portando in vantaggio i biancazzurri.

Il gol ravviva gli animi in campo. Il Progresso tenta subito di aumentare il ritmo per agguantare il pareggio, mentre i padroni di casa vanno a caccia del raddoppio per chiudere il match. Al 60’ il Prato protesta ancora per un tocco di mano, stavolta su girata al volo di D’Agostino su cross di Laverone dalla destra, ma per il direttore di gara anche in questo caso si può proseguire.

Al 64’ ci prova Cocchi da fuori area, senza trovare lo specchio per il Progresso. Al 68’ sugli sviluppi di un corner Hasanaj di testa smarca Cocchi che ancora di testa spara alto sopra la traversa.

Il Progresso ci crede. Al 76’ Selleri vede Rossi e lo serve sulla destra, cross al volo per Cocchi che colpisce debole, fra le braccia del portiere di casa. All’83’ ci prova Biguzzi di testa sugli sviluppi di un corner, ma la palla finisce a lato.

Finale di sofferenza per il Prato, che riesce comunque a portare a casa una vittoria fondamentale per la salvezza.

l. m.