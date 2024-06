Proiettato film russo sull’Ucraina. Più Europa: "Non era autorizzato"

Alla fine, la proiezione della discordia c’è stata. Se n’era già parlato a gennaio, quando l’annuncio aveva sollevato un gran polverone, poi finito nel dimenticatoio. Ma è successo nuovamente: domenica scorsa, alle 20, al parco 11 Settembre di via Azzo Gardino è stata proiettato ‘Il Testimone’ , "un film russo sul conflitto in Ucraina", con la partecipazione di Vincenzo Lorusso di Donbass Italia.

Un evento passato in sordina, rispetto alle polemiche di qualche mese fa, che non è sfuggito a Più Europa, il partito guidato da Emma Bonino: "Ieri sera (domenica, ndr), senza autorizzazione, è stato proiettato il film propagandistico sul conflitto ucraino finanziato direttamente dal ministero della Cultura russo – scrive in una nota il portavoce bolognese Alessio Zini –. Questo film, anziché condannare i crimini dell’esercito aggressore, dipinge i soldati ucraini come criminali neonazisti e sanguinari, trasformando le vittime di un’aggressione militare guidata dalle manie di grandezza del dittatore Putin in carnefici".

Non solo, perché oltre a quella di domenica scorsa sembrerebbe già in programma un’altra proiezione ‘spinosa’: quella del docu-film ‘Donbass: ieri, oggi, domani’, fissata per il 30 giugno al Centro sociale per la pace di via del Pratello (ore 16.30), insieme con la presentazione del libro di Olga Ignatieva ‘Attraverso il fuoco per l’eternità’.

"Questa non è libertà di informazione o di opinione, ma pura propaganda finanziata dalla Russia di Putin – prosegue Zini –. Esprimiamo piena solidarietà agli amici della comunità ucraina e vicinanza al sindaco Matteo Lepore, che dagli organizzatori è stato ingiustamente dipinto come un censore, quando è parte lesa. Chiediamo al sindaco di intervenire non autorizzando la proiezione". Da Palazzo d’Accursio, però, per ora non arrivano commenti e l’evento del 30 sembra essere confermato.

Francesco Moroni