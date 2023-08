Proiezioni nel parco di villa Mingarelli

Stasera (ore 21.15) nel parco di Villa Mingarelli a Grizzana Morandi andrà in scena "Cinema in Villa" con la proiezione del film ’Miracolo a le Havre’, del regista Aki Kaurismaki. Viene raccontata la storia di un lustrascarpe che cerca di salvare un ragazzino africano immigrato illegalmente nel porto francese di Le Havre. Il protagonista, Marcel Marx, è un ex scrittore bohémien divenuto lustrascarpe.