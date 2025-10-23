’Promenade’ tra arte e musica con la Filarmonica del Comunale

Una vera e propria ’Promenade’, una passeggiata che diventna un viaggio musicale nei musei della città. Del tutto inconsueta come Promenade, perché in realtà è un percorso di visite guidate e concerti a cura della Filarmonica del Teatro Comunale, che farà tappa al Museo del Patrimonio Industriale e al MAMbo: una rassegna che per la prima volta porterà l’Orchestra Filarmonica del Comunale in un percorso di quattro tappe fino al 13 dicembre: si comincia già sabato al Museo del Patrimonio Industriale dove si tornerà poi il 16 novembre, mentre al MAMbo gli appuntamenti sono l’8 novembre e 13 dicembre. Ogni volta, ci sarà visita guidata e concerto, per fondere l’esperienza visiva all’esecuzione dal vivo dei solisti della Filarmonica.

Lo spunto arriva da lontano: nel 1874 il compositore Modest Musorgskij scrisse ’Quadri di un’esposizione’, un percorso musicale in cui si alternano pagine descrittive di opere pittoriche con brevi spostamenti da una sala all’altra, chiamati, appunto, Promenade. Le visite guidate, aperte a massimo 60 partecipanti, accompagneranno i visitatori alla scoperta del patrimonio dei due Musei in un percorso della durata di un’ora e si concluderanno con insolite incursioni di musica da camera ambientate, nel caso del MAMbo, davanti all’opera Impressions di Massimo Bartolini che fornisce la suggestione di un palcoscenico a cielo aperto, mentre, al Museo del Patrimonio Industriale, negli spazi dedicati al motociclismo bolognese di inizio Novecento e alla fabbrica del Futuro.

Il programma musicale spazia tra i grandi del repertorio classico europeo come Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn e Claude Debussy fino a omaggi alla musica popolare e al tango, con composizioni di Astor Piazzolla, José Bragato, Richard Galliano e Pablo Mora. "Per la Filarmonica è un nuovo, significativo tassello del proprio percorso inteso alla diffusione della cultura musicale in città – commenta Guido Giannuzzi, presidente della Filarmonica –, per la creazione di un pubblico sempre più vasto e consapevole, da ricercare e attrarre anche in luoghi di valore artistico intrinseco, come appunto un museo". La prima tappa, sabato, prevede alle 16,30 la visita guidata al Museo del Patrimonio Industriale e alle 17,30 il concerto con Marco Ferri e Paolo Mora (violini), Costanza Negroni (viola), Francesco Maria Parazzoli (violoncello) propone musiche di Mozart e Dvořák.