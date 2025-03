Pronta accoglienza: 400 posti

Il Comune non sta con le mani in mano: i dati forniti sono importanti ma non possono essere rappresentativi della situazione globale dei senza dimora. "Per la pronta accoglienza abbiamo a disposizione 399 posti – scrive in una nota Palazzo d’Accursio – di cui 120 con apertura straordinaria (per l’allerta freddo, ormai passata). Centocinquanta sono rivolti invece a nuclei con minori. L’accoglienza complessiva per mano del Comune, solo nel secondo semestre del 2024, è stata di 2.467 persone". Per l’accoglienza temporanea ci sono invece 246 alloggi diffusi: nello stesso periodo di riferimento sono stati accolti 208 nuclei familiari per 908 persone. Purtroppo, quello che emerge è anche la condizione di molti minori costretti a vivere in situazioni abitative di grande precarietà: "Ci sono sfratti in aumento legati a condizioni di fragilizzazione e indebolimento crescente delle persone".