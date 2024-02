Pronta la rotonda Cova-Gioia

E’ già pronta la nuova rotatoria a carattere sperimentale e temporanea che è stata collocata sulla via Cova, all’intersezione con via Flavio Gioia. Un’opera eseguita in una sola giornata lavorativa dall’impresa incaricata dall’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme, compreso il tracciamento della segnaletica gialla, grazie al contemporaneo impiego di più squadre. L’intervento si è svolto con la direzione dell’Ufficio tecnico comunale - Unità Operativa Manutenzione Viabilità - e con la presenza di una pattuglia della Polizia Locale per la regolamentazione del traffico. Al momento il passaggio non è ancora aperto, ma nei prossimi giorni, chi proviene dall’autostrada o comunque dalla via San Carlo, immettendosi in via Gioia, potrà attraversare la zona di Valle di Malta e uscire sulla via Emilia in corrispondenza della rotonda all’intersezione con via Torricelli, evitando così di passare nell’area della via Emilia dove si aprirà il cantiere per costruire la rotonda che sostituirà il semaforo.